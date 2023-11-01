Самый простой и очень эффективный способ очищения организма от токсинов

Один из наиболее простых и эффективных способов очищения организма от токсинов, предлагает Дипак Чопра в своей книге "Идеальная энергия":"... я бы хотел предложить вам специальную методику, позволяющую вывести из организма вредные вещества, или токсины. В Аюрведе эти вещества называются "ама". Ама блокирует нормальное функционирование организма и вызывает нарушения дошей. Она представляет собой остатки не переваренной пищи, откладывающиеся в организме в виде токсинов. Часто источником ее возникновения является жирная, несвежая или тяжелая пища, такая как сыр или продукты из белой муки или рафинированного сахара.Простым и эффективным способом разложения и последующего удаления амы из организма является питье горячей воды в течение дня.Объясняется это просто: в аюрведических тестах ама описывается как липкое вещество белого цвета, которое закупоривает каналы организма. Чтобы отмыть жирную или липкую посуду, вы пользуетесь горячей водой; таким же образом вы можете использовать горячую воду для постепенного удаления амы из своего организма.Несмотря на то, что употребление горячей воды может показаться слишком простым методом, вы будете приятно удивлены результатами его применения. Благодаря этому методу не только улучшится ваш сон, но и все ваше тело станет более легким и гибким и вы ощутите уравновешенное состояние психики.Однако, чтобы достичь такого эффекта, вы должны иметь в виду следующее:Во-первых, вода должна быть очень горячей - настолько горячей, чтобы вам приходилось на нее дуть, прежде чем сделать глоток.Во-вторых, важно не количество выпиваемой воды, а то, как часто вы ее пьете. Для наилучшего эффекта пить воду следует через каждые 30 минут. Если это покажется вам трудной задачей, можете делать по одному - два глотка как минимум через каждый час. Можно выпивать гораздо большее количество воды, в зависимости от того, насколько сильную жажду вы испытываете.В течение дня вы можете пить и другие напитки, но никогда не забывайте о горячей воде. Самый легкий способ придерживаться этой процедуры - купить термос и заливать его по утрам кипяченой водой, которая будет оставаться горячей в течение примерно 10 часов. Через несколько дней вы почувствуете себя таким спокойным и уравновешенным, что начнете с нетерпением ожидать момента выполнения этой процедуры.В первые несколько недель у вас могут отмечаться более частые позывы к мочеиспусканию и вам может показаться, что количество выделяемой вами мочи стало намного превышать количество потребляемой жидкости. Это связано с тем, что ваш организм начал "вычищать" из себя токсины и вредные вещества. Это признак того, что в вашей внутренней системе происходят мощные процессы. Через несколько недель характер мочеиспускания возвратится к норме, но ама еще будет продолжать выводиться из организма.

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