Простой двухминутный тест, который предскажет как долго вы проживете - врач

В этом тесте учитывается здоровье вашего сердца, баланс, ловкость, сила и гибкость корпуса и ног.Некоторые из них находятся вне нашего контроля, например, генетика и болезни, однако другие связаны с привычками образа жизни, такими как наша диета и частота тренировок.Хотя невозможно точно знать, как долго мы проживем, существуют определенные показатели, которые могут дать нам представление об ожидаемой продолжительности нашей жизни.В частности, врач поделился простым тестом, который вы можете провести дома именно по этой причине. Врач объяснила, как тест «сидеть-стоять» может предсказать вероятность того, что кто-то в возрасте от 51 до 80 лет умрет в ближайшем будущем."Также известный как тест с подъемом сидя или SRT, он может дать оценку различных факторов долголетия. К ним относятся здоровье сердца, баланс, ловкость, сила корпуса и ног, а также гибкость", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.Как провести тестЭто простой тест, который не требует никакого оборудования — достаточно места на полу, чтобы сидеть.Вам нужно перейти из положения стоя в положение сидения со скрещенными ногами, а затем обратно в положение стоя, используя только ноги и корпус для подъема и опускания.Вы начинаете тест с оценкой 10 баллов и вычитаете один балл за использование любого из следующих средств поддержки:РукаКоленоПредплечьеОдна рука на колене или бедреСторона ноги.Набрав небольшое количество очков, вы подвергаетесь значительно более высокому риску скорой смерти.«Исследование показало, что чем ниже балл, тем выше вероятность смерти в следующие шесть лет у вас в семь раз.Восемь баллов или выше — это то, что вам нужно. Когда мы становимся старше, мы тратим время на разговоры о здоровье сердечно-сосудистой системы и аэробной подготовке, но баланс, гибкость и ловкость также очень важны».В исследовании приняли участие 2002 участника, из которых 68 процентов были мужчинами. Участники выполнили тест SRT, и в ближайшие годы за ними следили исследователи.«Фитнес скелетно-мышечной системы, по оценке SRT, был значимым предиктором смертности у людей в возрасте от 51 до 80 лет».В целом, у тех, кто набрал наименьшее количество баллов от нуля до трех, шанс умереть был в шесть раз выше, чем у тех, кто набрал наибольшее количество баллов (от восьми до 10).Почти половина (40 процентов) людей из этого диапазона умерли в течение 11 лет после исследования. По сравнению с другими подходами к функциональному тестированию тест сидя-вставания не требует специального оборудования, безопасен, легко применяется за короткий период времени (менее двух минут) и надежен.

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