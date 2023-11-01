Кардиолог Маршинцева: курение и жареная еда ведут к развитию атеросклероза

Кардиолог Юлия Маршинцева: атеросклероз, возникающий в связи с курением и нездоровым питанием, является опасным для сердца нарушением.Развитие атеросклероза начинается на фоне повышения в крови уровня холестерина и других жировых веществ. Этот жир соединяется с кальцинирующими компонентами и в результате формируются бляшки. Образуясь во внутренних полостях артерий и сосудов, они со временем разрастаются, ухудшая состояние сосудистых стенок и нарушая нормальное кровообращение. При атеросклерозе бляшки появляются в идущих к сердцу коронарных сосудах, что повышает риск его патологий.Говоря об этом, кардиолог Маршинцева предупредила:«Атеросклероз может вызывать ишемию, то есть недостаточное питание сердца, которое в дальнейшем способно привести к инфаркту миокарда».Врач добавила, что к развитию атеросклероза часто ведут курение и жареная, жирная еда, употребляемая регулярно или в больших дозах. Маршинцева обратила внимание на то, что к появлению атеросклеротических бляшек в сосудах первыми бывают склонны мужчины: сегодня проблемы с сосудами у них часто возникают преждевременно, в возрасте 30-40 лет.«Мужчинам необходимо более тщательно следить за своим здоровьем… следить за холестерином, особенно за липопротеидами низкой плотности». – поделилась рекомендацией эксперт.

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