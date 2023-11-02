Трихолог призвала чаще стирать шапки зимой
За шапкой нужно ухаживать, стирка в обязательном порядке. Многие люди не стирают шапки в течение сезона, надели осенью и носят всю зиму. Шапка — достаточно грязный предмет, который тоже может дополнительно пачкать волосы, — сказала Нагайцева.
Ранее трихолог рассказала, что осенью и зимой необходимо пользоваться привычными средствами по уходу за волосами, однако в некоторых случаях могут быть исключения. По словам Нагайцевой, речь идет о людях с проблемной кожей головы, у которых есть атопический или себорейный дерматит. В таком случае необходимо больше увлажняющих средств, чтобы не было перхоти, подчеркнула она.
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