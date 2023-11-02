Врач Ирина Терещенко заявила, что атеросклероз способен долгое время развиваться скрытно, не проявляясь внешними симптомами.Такую сосудистую патологию как атеросклероз отличает накопление холестериновых бляшек, ухудшающих кровообращение в сосудах. Его последствием может стать развитие сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до очень тяжелых, инсульта или инфаркта. Говоря об этом изданию «Вести Подмосковья», врач Терещенко отметила: появление или интенсивное развитие атеросклероза бывает тесно связано с несбалансированным питанием, курением, малоподвижностью и лишним весом, плохим состоянием печени, проблемами желчевыделения.Врач Терещенко предупредила о долгом скрытом развитии атеросклероза, обратив внимание на то, что обнаружить проблему своевременно позволяют обследования.«Атеросклероз способен очень долго не проявляться. Если его симптомы стали ощутимыми, это говорит об уже нанесенном вреде сердечно-сосудистой системе. Но эту болезнь можно диагностировать на ранних стадиях, сдавая анализы», - уточнила медик.В частности, диагностировать нарушение позволяют анализы на содержание холестерина, выявление липидного профиля.Для профилактики атеросклероза Терещенко посоветовала не курить, ежедневно уделять время физическим нагрузкам, минимизировать в рационе насыщенные жиры, трансжиры и сахар. Среди продуктов нормализовать уровень холестерина в первую очередь помогают те, что содержат много клетчатки или ненасыщенные жиры.

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