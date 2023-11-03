Японский хрен васаби предотвращает снижение когнитивных функций у пожилых

Было доказано, что эта острая паста успешно улучшает кратковременную память у пожилых людей.Широко признано, что с возрастом некоторые аспекты наших когнитивных способностей начинают снижаться.Небольшая потеря памяти считается нормальной, но на нее также могут влиять такие факторы, как стресс, усталость и болезнь. Однако более частая и серьезная потеря памяти в сочетании с другими изменениями может быть признаком деменции.Хотя не существует известного лекарства от деменции, существуют методы лечения, которые помогут облегчить симптомы."В последние годы также проводились исследования образа жизни, которые могли бы улучшить здоровье вашего мозга с помощью некоторых продуктов питания и физических упражнений, которые оказались полезными", - говорит врач-невролог Алесксандра Алехина специально для МедикФорум.Новое исследование показало, что популярная японская приправа может помочь предотвратить снижение когнитивных функций у взрослых старше 60 лет."Васаби может улучшить память, производительность и навыки обработки информации у пожилых людей. В частности, один из активных ингредиентов специи, называемый 6-метилсульфинилгексилизотиоцианат (6-MSITC), был связан с этими преимуществами благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам".В рамках исследования, проведенного учеными из различных университетов Японии, участники были разделены на две группы.Участники были в возрасте от 60 до 80 лет и не имели в анамнезе диабета, психических расстройств, заболеваний сердца или заболеваний черепных нервов.Одной группе давали добавку васаби, а другой принимала плацебо каждый день в течение 12 недель. Капсула васаби состояла из 100 миллиграммов (мг) порошка экстракта васаби, который содержит 0,8 мг 6-MSITC.Исследователи использовали стандартизированные когнитивные оценки, чтобы проверить скорость обработки информации, внимание, кратковременную память, рабочую память, эпизодическую память, исполнительные функции и зрительно-пространственные способности участников."Группа, принимавшая добавки васаби, показала «значительно» лучшие показатели эпизодической и рабочей памяти по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Эпизодическая память относится к памяти повседневных событий, а рабочая память — это способность сохранять информацию активной в уме в течение коротких периодов времени".Однако никаких существенных улучшений не наблюдалось ни в одной из других когнитивных областей. Исследование пришло к выводу: «6-MSITC является основным биологически активным соединением васаби.Текущее рандомизированное контролируемое исследование показало, что прием 0,8 мг 6-MSITC в течение 12 недель значительно улучшил функционирование памяти, включая эпизодическую и рабочую память, по сравнению с группой плацебо, но мы не обнаружили каких-либо значительных улучшений в других когнитивных функциях.Это исследование является первым, которое продемонстрировало, что 6-MSITC положительно влияет на функционирование памяти у здоровых пожилых людей."Паста васаби изготавливается из японского хрена, и ее обычно едят как приправу к суши".

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