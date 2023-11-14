Диетолог Кононенко перечислила продукты, повышающие аппетит

Диетолог-нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, какие продукты способствуют повышению аппетита.Эксперт пояснила, что повышают чувство голода продукты, которые содержат простые углеводы, потому что углеводы не перевариваются в желудке. Также усиливают аппетит различные пищевые добавки: перец, соль, горчица, базилик, пряности и соусы.— Наиболее распространен известный всем глутамат натрия. Что делает глутамат натрия — он действует сразу на все рецепторы языка: на кислое, соленое, сладкое, горькое — таким образом нам кажется, что это еда просто безумно вкусная, и мы хотим есть все больше и больше, — пояснила она в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».Конфеты, шоколад, батончики на время помогут утолить голод, но чувство насыщения пройдет быстро и снова захочется есть. Лучше всего в качестве полезного перекуса выбрать сухофрукты или орехи.Усилителями аппетита также выступают кислые и острые продукты: яблоки, лимоны, квашенная капуста, а также фруктовые соки.

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