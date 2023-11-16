Врач Каневская: похудеть после 40 лет помогает прием пробиотиков и пребиотиков

Врач Светлана Каневская рассказала, что помогает похудеть после 40 лет, когда терять лишние килограммы становится труднее.

Врач Каневская сообщила в интервью, что после 40 лет в человеческом организме происходят процессы, мешающие сохранять стройность и не набирать новые килограммы.

«С возрастом у человека могут появиться нарушения работы печени, что негативно сказывается на скорости обмена веществ и способности худеть», - назвала медик лишь одно из таких изменений, связанных со старением.

В то же время, заметила эксперт, задача похудеть после 40 лет отнюдь не является невыполнимой. Светлана Каневская поделилась советами, которые позволяют добиться этого.

Один из советов врача: нужно поддерживать достаточно высокий уровень физической активности. То есть, больше двигаться, ходить пешком, выполнять упражнения. Наиболее эффективными для похудения являются нагрузки, при которых учащается дыхание и выступает пот.

«Ускорить обмен веществ помогают регулярные тренировки по 30-40 минут, во время занятия желательно обильно вспотеть», - рассказала Каневская.

Кроме того, похудению способствует определенный формат питания – в нем не должно быть сахара, трансжиров, фастфуда, алкоголя. Вдобавок важно употреблять достаточно белка. Также похудеть после 40 лет помогает прием пробиотиков и пребиотиков.

«Выпивайте достаточное для вашего веса количество жидкости. Употребляйте больше клетчатки, пребиотиков и пробиотиков», - констатировала врач.

Пробиотики – это полезные бифидо- и лактобактерии, обитающие в кишечной микрофлоре. Пребиотики – вещества, стимулирующие их рост. Источником пребиотиков являются бананы, яблоки, злаковые, бобовые, чеснок.

Еще одно важное условие для похудения – это полноценный сон. Каневская порекомендовала укладываться в постель не позднее 23:00.

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