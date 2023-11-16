Врач Каневская: похудеть после 40 лет помогает прием пробиотиков и пребиотиков

Врач Светлана Каневская рассказала, что помогает похудеть после 40 лет, когда терять лишние килограммы становится труднее.Врач Каневская сообщила в интервью, что после 40 лет в человеческом организме происходят процессы, мешающие сохранять стройность и не набирать новые килограммы.«С возрастом у человека могут появиться нарушения работы печени, что негативно сказывается на скорости обмена веществ и способности худеть», - назвала медик лишь одно из таких изменений, связанных со старением.В то же время, заметила эксперт, задача похудеть после 40 лет отнюдь не является невыполнимой. Светлана Каневская поделилась советами, которые позволяют добиться этого.Один из советов врача: нужно поддерживать достаточно высокий уровень физической активности. То есть, больше двигаться, ходить пешком, выполнять упражнения. Наиболее эффективными для похудения являются нагрузки, при которых учащается дыхание и выступает пот.«Ускорить обмен веществ помогают регулярные тренировки по 30-40 минут, во время занятия желательно обильно вспотеть», - рассказала Каневская.Кроме того, похудению способствует определенный формат питания – в нем не должно быть сахара, трансжиров, фастфуда, алкоголя. Вдобавок важно употреблять достаточно белка. Также похудеть после 40 лет помогает прием пробиотиков и пребиотиков.«Выпивайте достаточное для вашего веса количество жидкости. Употребляйте больше клетчатки, пребиотиков и пробиотиков», - констатировала врач.Пробиотики – это полезные бифидо- и лактобактерии, обитающие в кишечной микрофлоре. Пребиотики – вещества, стимулирующие их рост. Источником пребиотиков являются бананы, яблоки, злаковые, бобовые, чеснок.Еще одно важное условие для похудения – это полноценный сон. Каневская порекомендовала укладываться в постель не позднее 23:00.

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