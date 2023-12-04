APS: курение повышает риск развития депрессии и биполярного расстройства

Ученые из Орхусского университета (Дания) обнаружили, что курение увеличивает риск возникновения депрессивного и биполярного расстройств. Результаты исследования опубликованы в норвежском журнале Acta Psychiatrica Scandinavica (APS).В исследовании приняли участие около 350 тысяч человек, данные которых были взяты из британского биобанка — крупнейшего хранилища биологических образцов. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и выяснили, есть ли у них вредные привычки и психические заболевания, а также проанализировали их ДНК.Исследователи обнаружили обнаружили ряд повторяющихся генетических вариантов в геномах участников-курильщиков. Вероятнее всего, предрасположенность к этой вредной привычке является наследственной. Одновременно с этим дети приемных родителей, которые курили, также имели повышенный риск развития никотиновой зависимости.Ученые предположили, что никотин подавляет всасывание серотонина в мозге, что может привести к появлению депрессии. Существует мнение, что при этом заболевании нарушается обмен веществ-нейромедиаторов (серотонина и норадреналина). Иными словами, организм человека перестает вырабатывать одно из них в достаточном количестве. Биполярное расстройство, характеризующееся сменой эпизодов эмоционального подъема (мании) и спада (депрессии), также сопровождается этой патологией.Также исследователи считают, что развитие депрессивного и биполярного расстройств связано с тем, что курение вызывает воспаление в головном мозге. Этот процесс может привести к повреждениям отдельных его участков, отвечающих за регуляцию настроения.

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