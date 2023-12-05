Важный цинк: Польза для здоровья и содержание в продуктах питания

В основном цинк содержится в мышцах, костях, мозге, почках и печени. Этот важный микроэлемент участвует в ферментативных реакциях организма, а также необходим для правильного развития иммунной системы.Цинк относится к микроэлементам. Это значит, что, несмотря на его важность для здоровья, организму нужно совсем небольшое количество этого минерала. Вы знаете, какие продукты содержат цинк и для чего он вообще нужен организму? Сегодня мы расскажем вам об этом, а также о том, в какой дозировке его нужно принимать и к чему может привести избыток этого элемента. Не пропустите!Микроэлемент цинк и здоровьеДля чего нужен цинк?7 продуктов, которые содержат цинкЦинк и его польза для здоровьяЦинк: противопоказанияДля чего нужен цинк?Зачем же нужен этот микроэлемент? Во-первых, цинк участвует в процессах формирования клеток. Во-вторых — в производстве гормонов. Наконец, он входит в состав некоторых белков и задействован в большинстве химических реакций с участием энзимов.Обычно он содержится в мышцах, костях, мозге, почках и печени. Однако в самой высокой концентрации его можно найти в сперме, глазах и простате.Рекомендуемая норма цинкаРекомендации по приему цинка могут меняться на протяжении всей жизни, также они различны для мужчин и женщин. Тем не менее существуют общие нормы его дозировки для следующих групп:Дети от 0 до 6 месяцев: 2 мгC 7 месяцев до 3 лет: 3 мгС 4 до 8 лет: 5 мгС 9 до 13 лет: 8 мгМальчики-подростки от 14 до 18 лет: 11 мгВзрослые мужчины: 11 мгДевочки-подростки от 14 до 18 лет: 9 мгВзрослые женщины: 9 мгБеременные: 11-12 мгЖенщины в период лактации: 12-13 мг7 продуктов, которые содержат цинк1. МясоПоскольку цинк в больших количествах содержится в мышечной ткани, красное мясо является одним из основных его источников.Среди всех продуктов питания, которые содержат цинк, следует особо отметить печень. Так, в бычьей печени содержание этого элемента составляет 7,3 мг на 100 г.Другой богатый цинком продукт — это мясо, в особенности говядина. В ней может быть до 6,2 мг на 100 г. На втором месте по количеству цинка находится свинина.Мясо птицы занимает третье место в этом мини-рейтинге. Мясо курицы или индейки — это не только питательный и доступный продукт, в нем содержится цинк в количестве до 5 мг на 100 г.2. МорепродуктыОбязательно включите в свой рацион моллюсков и ракообразных, ведь они содержат цинк в больших количествах.Первое место среди морепродуктов занимают мидии. Это один из продуктов с самым высоким содержанием цинка — 7 мг на 100 г. Другой «звездный» продукт в этой категории — это крабы, в их мясе 4,7 мг цинка на 100 г.3. ОрехиЛесные орехи и миндаль — натуральный источник цинка, его в них содержится до 4 мг на 100 г.4. Молочные продуктыЗдесь можно упомянуть йогурт, молоко и в особенности сыр, один из основных источников цинка.В этом смысле любой сорт сыра полезен, но больше всего цинка вы найдете в чеддере. Однако ешьте его в умеренных количествах, ведь помимо высокой калорийности он содержит много соли.5. Злаки и семенаПрисутствие фитиновой кислоты в цельнозерновых продуктах может снизить усвоение некоторых микроэлементов и минералов.Цельнозерновые продукты также содержат цинк, а потому их потребление — это отличный способ ввести этот элемент в свой рацион. Однако стоит учитывать, что его биодоступность ниже, так как в зернах содержится фитиновая кислота. С другой стороны, воздействие дрожжей снижает уровень этой кислоты и улучшает усвоение цинка организмом.Поэтому, чтобы этот элемент лучше усваивался, рекомендуем добавить в рацион цельнозерновой хлеб на дрожжевой закваске, овсяные хлопья, семена тыквы и, в особенности, пивные дрожжи. Этот продукт очень богат цинком.6. КакаоШоколад — очень полезный продукт для здоровья в целом. Конечно, если им не злоупотреблять. В том числе он помогает работе иммунной системы. В 100 г черного шоколада без сахара содержится около 10 мг цинка. Как вы помните, это практически 100% рекомендуемой дневной нормы.Если вы любите какао, следует учитывать, что в какао-порошке содержится 40% дневной нормы цинка, поэтому оставшиеся 60% вы должны получить из других продуктов.7. Витаминные комплексы и БАДыВ случае необходимости добавки, которые содержат цинк, могут восполнить дефицит этого микроэлемента.Как и в случае нехватки других минералов, дефицит цинка можно восполнить при помощи биодобавок. Но помните, что избыток этого минерала может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому рекомендуем принимать такие препараты лишь по рецепту врача.Цинк и его польза для здоровьяКак мы уже писали ранее, цинк участвует во многих обменных процессах, которые протекают в клетках организма. Он усиливает действие ферментов, а также способствует правильному развитию иммунной и нервной системы.Помимо этого, цинк играет важную роль в синтезе клеточной мембраны и проявлении определенных генов.В ходе ряда исследований было доказано, что цинк можно задействовать для лечения простудных заболеваний, возрастной дегенерации желтого пятна глаза, сахарного диабета и даже ВИЧ/СПИДа.В свою очередь, дефицит цинка может сказываться на правильном физическом развитии детей, вызывать осложнения при беременности и ослабление иммунной системы, а значит, большую склонность к инфекционным заболеваниям. Именно поэтому важно включить в свой рацион продукты, которые содержат цинк.Цинк: противопоказанияЦинк становится токсичным в количестве, превышающем 300 мг. В этом случае могут появиться проблемы с желудком, кровь в моче или общая слабость. Избыток цинка также может влиять на усвоение меди, что приводит к дефициту этого металла. В свою очередь, это может стать причиной появления анемии, аритмии или хронической усталости.Поэтому не стоит увлекаться БАДами. Здоровая и сбалансированная диета, в которой присутствуют все группы необходимых витаминов и микроэлементов, позволит вам получить все необходимые питательные вещества наиболее естественным образом.

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