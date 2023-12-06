6 необычных симптомов сахарного диабета, которые никто не связывает с началом болезни

Самые распространенных симптомы сахарного диабета — это сильная жажда и частые позывы в туалет. Однако иногда заболевание может проявляться другими, весьма неожиданными признаками.Если вы любите сладкое, то это вовсе не значит, что у вас обязательно разовьется сахарный диабет — не стоит паниковать раньше времени. Да, от шоколада и пирожных надо воздержаться, чтобы не навредить здоровью и фигуре, но это не значит, что их вовсе стоит себе запрещать. У сахарного диабета есть другие, более мощные триггеры, например — ожирение.Самые распространенные симптомы заболевания — это набор веса, сильная жажда, частые позывы к мочеиспусканию, плохо заживающие раны. Если вы подозреваете у себя диабет, то нужно сдать кровь на глюкозу и инсулин. Полученные показатели и будут поводом для постановки диагноза или, наоборот, избавят вас от волнений.Насторожиться должны заставить и другие, менее известные симптомы заболевания, говорят врачи.Во-первых, на начальных стадиях заболевания у человека может развиться пародонтит. Это воспалительное заболевание полости рта, оно может привести к повреждению десен и корней зубов, способствуя их разрушению.Во-вторых, может появиться неприятных запах изо рта. Чаще всего он похож на то, как пахнут подгнившие фрукты, например груши или яблоки. Некоторые люди говорят, что их дыхание стало таким, словно они «глотнули жидкость для снятия лака», появляется специфических запах ацетона. Это происходит из-за обилия бактерий во рту, которые вырабатывают серу, что и может указать на сахарный диабет.В-третьих, когда у человека повышен уровень сахара в крови, то это может отразиться на состоянии кожи. Появляются коричневые бархатистые пятна, никакая усиленная гигиена от них не спасет. Чаще всего их можно обнаружить на локтях, шее, подмышечных впадинах, паху, а также на линиях сгиба рук и ног.Четвертых признак, который крайне сложно связать с сахарным диабетом — это грибковые и инфекционные заболевания. Например, вы стали замечать, что у вас часто появляются фурункулы или ячмень, хотя раньше такого не было. Стоит только вылечить, пройдет какое-то время, и все возвращается. Еще один вариант — это проблемы со здоровьем, которые спровоцировали дрожжевые грибки Candida. Кандидоз, микоз, вульвовагинит — все это сигналит о наличии грибка в организме.Пятый тревожный звоночек — это проблемы со зрением. Избыток сахара повреждает мелкие кровеносные сосуды глаз и влияет на то, как мы видим. У людей с сахарным диабетом могут быть мушки перед глазами, им сложно сфокусироваться на каком-то объекте или же зрение начинает резко падать, причем даже на один глаз.И последний, шестой повод для беспокойства — это снижение остроты слуха. Такие проблемы также могут быть связаны с высоким уровнем сахара в крови, который повреждает мелкие кровеносные сосуды и нервы внутреннего уха. Может развиться тугоухость, поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу.

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