Врач Кравцова напомнила о мерах безопасности в период морозов с высокой влажностью
По словам медика, в такую погоду гораздо легче столкнуться с переохлаждением, для которого характерно окоченение мышц, нарушение координации и затуманивание сознания.
При обморожении Кравцова рекомендовала отвести пострадавшего человека в тепло, напоить горячим питьем и переодеть в теплую одежду.
Чтобы ребенок не пострадал от переохлаждения, врач посоветовала одевать на него несколько слоев одежды и следить за тем, чтобы чадо не проводило слишком много времени на улице.
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