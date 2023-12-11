Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!

Узнайте как с помощью простого полотенца можно делать массаж и как этой действует на организм. Будьте здоровы!Боли в спине не предупреждают о себе заранее. Внезапно возникнув, они рушат наши планы на вечер, мешают работать и заниматься домашними делами. Более того, наш организм нередко преподносит нам сюрпризы, и иногда – неприятные. Так, при боли в руках и ногах массаж этих частей тела далеко не всегда способен избавить нас от дискомфорта. Нередко при защемлении нервов межпозвоночными дисками в наши конечности передается боль из спины. Чтобы избавиться и от такой отраженной боли, и от боли в пояснице, полезно регулярно выполнять самомассаж спины. Данная процедура имеет прежде всего самостоятельную ценность, сказываясь в первую очередь на состоянии спины (например, таким образом можно снять напряжение с плеч и поясницы после тяжелого рабочего дня или сна в неудачном положении). Но не менее важно, что косвенно затронутым рукам и ногам также становится легче.В кровеносных сосудах кожи тела человека находится около 1 литра крови, массаж улучшает ее циркуляцию и насыщает кислородом. Массаж спины следует начинать с задней поверхности шеи, а потом продвигаться вниз, от лопаток к пояснице. Выполнять приемы можно как стоя, так и сидя. Массаж можно выполнить и с помощью полотенца или веревки, на которой завязаны узелки через каждые 5 см. Такая процедура хорошо тонизирует по утрам.Самомассаж полотенцемСкользящими движениями полотенца вы массируете:поясницу — по горизонтали от боков к позвоночнику;спину — по диагонали от правого плеча до нижнего левого ребра, затем от левого плеча до нижнего правого ребра;правую лопатку—от плеча к пояснице, затем так же левую лопатку;живот — от боков к пупку;голову и шею — волосистую часть головы от висков до шеи, затем правую и левую стороны шеи от затылка до плеч.Самомассаж при болях в поясницеПрием 1Полотенце обхватывает поясницу. Растираем поясницу движениями слева направо. Медленно поднимаем полотенце вверх, продолжая движение.Заканчиваем движение на уровне плеч.Прием 3Располагаем полотенце по диагонали, растираем межлопаточную область, плечо и боковую поверхность спины. Затем меняем положение рук.Ставим ногу на возвышение и растираем заднюю поверхность бедра. Таким же образом можно растирать стопу, заднюю поверхность шеи.Массаж нижней челюсти, подбородка, верхней губы, носа, лба выполняется маленьким махровым полотенцем, свернутым в короткий жгут.Короткими скользящими движениями массируются:нижняя челюсть — от середины подбородка до шеи;верхняя губа — от носовой перегородки к ушам;крылья носа — от основания к спинке носа;щеки — от спинки носа к ушам;лоб — от висков к середине.

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