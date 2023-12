Почему стоит ввести брокколи в свой рацион

Капуста брокколи – прекрасный компонент для многих блюд. Она содержит широкий спектр витаминов и химических соединений, которые оказывают противораковый эффект. Брокколи полезна и взрослым, и детям. Вот как правильно выбирать, хранить и готовить этот сорт капусты.Капуста брокколи – крестоцветный овощ, соцветия которого имеют яркий зеленый оттенок. Но есть сорта брокколи белого и пурпурного тона. Брокколи на экспорт культивируют в таких странах как Италия, Китай, Испания. Лидерами по потреблению этой капусты считаются американцы. Чем же так полезна именно эта капуста и как ее готовить?И снова брокколиБрокколи – истинный кладезь необходимых для организма соединений. Эта капуста сохраняет вит-ны C и B9, если ее приготовить или заморозить. Крестоцветные овощи (и брокколи в том числе), имеют в составе соединения глюкозинолаты, которые в комбинации с вит-ном C и бета-каротином оказывают доказанный противораковый эффект.В составе брокколи присутствуют следующие витаминыВит-н C – в сырых соцветиях его примерно в три раза больше, чем в прошедших термическую обработку. Вит-н С связан с синтезом коллагена и здоровьем кожи, функциями нервной системы и иммунитета, противодействует оксидативному стрессу).Вит-н B5 – (в сыром овоще) восстанавливает тонус организма, нормализует умственную активность, работает в производстве стероидных гормонов.Вит-н B9 – работает в процессе обновления клеток, полезен для роста детей, помогает общей реабилитации организма после перенесенных болезней, оказывает позитивное воздействие на плод при внутриутробном развитии.Вит-н B6 – (в готовом овоще) задействован в функциях нервной системы, усиливает иммунный ответ организма.Кроме того, в этом сорте капусты присутствуют:бета-каротин (в сырой брокколи его содержание 2 раза выше, чем в прошедшей термообработку) и прочие вещества группы каротиноидов (литеин и зеаксантин оказывают позитивный эффект на зрение),микроэлементы:кальций (Ca),фосфор (Р),калий (К),магний (Mg).Выбираем брокколиВажно делать акцент на внешнем виде соцветий (желательно, чтобы они были насыщенно-зелеными, цветочки - сомкнутыми).ХранениеБрокколи может храниться в течение 4–5 дней в специальной емкости в холодильнике.Если брокколи была приобретена упакованной, пластик снимаем сразу перед приготовлением. Неупакованную капусту перед тем как отправить в холодильник, следует упаковать.Как готовить брокколиДля приготовления блюд берут соцветия (бутоны, которые не распустились) и их основание. Брокколи лучше подвергать непродолжительной кулинарной обработке (в таком случае большая часть микроэлементов и питательных соединений сохранятся). Например, глюкозинолаты крайне чувствительны к высоким температурам).Сколько времени готовитьНа пару / на сковороде: капусту готовят в течение 5 мин.Варят максимум 7–10 мин.Для приготовления в микроволновой печи достаточно 6 мин.

