От хронических болей до полного паралича: чем опасна намечающаяся холка на шее

С возрастом многие люди замечают образование сзади на шее неприятного утолщения тканей. Особенно часто подобная проблема бывает у женщин, она даже получила название «вдовий горбик». Чем он опасен и как с ним бороться, объяснил врач.Холка — это сочетание костной деформации и скопления жировых отложений в области верхних грудных и нижних шейных позвонков — у основания шеи сзади. Дефекту особенно подвержены женщины в период менопаузы, откуда происходит его второе название — «вдовий горбик».Дмитрий Симкин, врач-остеопат, основатель и руководитель клиники остеопатии, рассказал «Доктору Питеру», откуда возникает этот дефект и как с ним бороться.Откуда берется холкаОбычно главными виновниками появления «вдовьего горбика» называют ожирение и избыточную массу тела. Отчасти это действительно так. Лишний вес способствует формированию жировых отложений по всему телу и плохо влияет на здоровье позвоночника. Так, у полных людей шейный изгиб нередко выпрямляется и даже меняет направление, что приводит к смещению головы вперед и формированию «горбика».Основу «горбика», его каркас составляют костные структуры, поэтому к образованию дефекта чаще всего приводит кифоз шейного отдела позвоночника, когда изгиб шеи меняет направление. Неслучайно с проблемой особенно часто сталкиваются пациенты с неправильной осанкой.В зону риска также входят люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и часами находятся в одной и той же неправильной позе. Например, выдвигают шею вперед во время работы за компьютером или постоянно зависают в телефоне с опущенной головой.Последствие травмыЕще одна распространенная причина холки — это травмы шеи, в том числе врожденные. Нередко спровоцировать ее могут повреждения и воспалительные процессы в других частях тела. Фактически любая травма может вызвать натяжение фасций — пленочек, состоящих из соединительной ткани, которые в том числе крепятся к затылку.При натяжении фасциальной ткани по задней поверхности тела голова запрокидывается и смещается вперед. Натяжение фасции по передней поверхности тела нарушает правильное положение шеи — ее тянет вперед и вниз. Добавим, что проблемы с фасциями также могут возникнуть в результате ожогов, воспалений и хирургических вмешательств, например удаления аппендицита или гинекологических операций.ПоследствияХолку часто воспринимают как чисто эстетический недостаток, хотя этот дефект может спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем — от хронических болей до нарушения мозгового кровообращения.Грыжи межпозвонковых дисков и деформация позвонков на фоне холки могут приводить к сужению межпозвонковых отверстий. В результате возникает сдавление нервных корешков и выраженные боли, часто отдающие в руку или область лопатки. Наконец, «горбик» может стать причиной сужения спинномозгового канала в позвоночном столбе и сдавливания спинного мозга, что опасно слабостью, онемением в конечностях и даже полным параличом. Это крайне тяжелое состояние требует длительного и серьезного лечения.Как избавиться от холкиМетоды лечения холки зависят от причин заболевания. Если проблема кроется в деформации костных структур или натяжении фасциальной ткани, следует обратиться к профессиональному врачу-остеопату. Специалист выявит источник натяжения фасций или другие возможные причины деформации шеи, а затем поможет устранить их с помощью мягкого воздействия. А вот обычный массаж выполнять не рекомендуется, особенно интенсивный. Активные манипуляции на позвоночнике могут лишь усилить деформацию и привести к сдавлению позвоночных артерий.Полезные упражненияМожно задействовать различные упражнения. Например, для распрямления грудной клетки или на укрепление мышц живота. Крепкий пресс поддерживает грудную клетку, как бы подтягивает ее наверх и помогает шее распрямиться. Важный момент: заниматься гимнастикой можно только после консультации с врачом и прохождения назначенного им курса лечения.Полагаться на первые попавшиеся комплексы упражнений из Интернета точно не рекомендуется. Самолечение в этом случае может не просто оказаться неэффективным, но и ухудшить ваше состояние. Холка никуда не денется, но в дополнение к ней вы рискуете получить обострение грыжи или нарушение работы позвоночных артерий с последующей недостаточностью мозгового кровообращения.Нужно худетьЕсли главной причиной холки является лишний вес, то здесь необходимо в первую очередь устранить излишки жировых отложений. Для этого придется заняться собой: пересмотреть рацион, усилить физическую активность. Иными словами, похудеть. Альтернативным вариантом может стать липосакция — хирургическое удаление жировой ткани из области шеи.Не допускайте рецидиваПосле устранения «горбика» стоит также подумать о профилактике, чтобы не допустить рецидива заболевания. Здесь на первый план выходит эргономика рабочего места. Простого контроля над положением шеи будет недостаточно: рано или поздно она все равно непроизвольно начнет сгибаться вперед. Важно организовать само пространство так, чтобы ровная правильная поза сохранялась сама по себе. Это особенно актуально для людей с сидячей работой: офисных сотрудников, программистов, дизайнеров и т.д.

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