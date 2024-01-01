Врач Павлюк: острая пища помогает продлевать жизнь, но есть ее можно не всем

Врач-диетолог Наталья Павлюк: острая пища не помогает худеть, как это часто утверждается, однако ее употребление содействует продлению жизни.Врач Павлюк сообщила в интервью, чем на самом деле полезна острая пища. Специалистка отметила, что использование острых и пряных специй помогает в профилактике болезней сердца и сосудов.«Острые специи помогают улучшить вкус пищи, уменьшая количество соли в блюде. Это снижает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний», - сказала Наталья Павлюк «Радио 1».Медик добавила, что острую пищу нередко превозносят как эффективный ускоритель метаболизма и сжигатель жира. Но в реальности активизация метаболических процессов после ее употребления носит кратковременный характер и жиросжигающий эффект оказывается весьма незначительным – ощутимо похудеть с помощью острого перца и приправ не получится. В то же время проводившиеся исследования говорят, что среди долгожителей отмечается много любителей именно такой еды.«Красный перец чили считается очень полезным для здоровья, потому что в нем есть вещества, которые продлевают жизнь», - констатировала врач-диетолог.Главное вещество острого перца – капсаицин – обладает противовоспалительными свойствами. Благодаря его способности уменьшать воспаление предотвращается образование бляшек в кровеносных сосудах и развитие атеросклероза – фактора инфарктов и инсультов.Павлюк обратила внимание на то, что есть острую пищу можно не всем. Позитивное влияние острых продуктов на организм отмечается только если человек не страдает заболеваниями органов ЖКТ. При имеющемся гастрите, панкреатите, желчнокаменной болезни употребление всего острого может лишь вредить.

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