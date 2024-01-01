Терапевт Бурнацкая посоветовала закалить организм перед крещенскими купаниями

Перед купанием в проруби необходимо закалить организм. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.19 января православные христиане отмечают Крещение, в этот день принято окунаться в прорубь. Врач отметила, что крещенские купания в проруби требуют особого подхода и мер предосторожности.— Перед купанием необходимо закалить организм, используя контрастный душ, обливание и посещения сауны, — объяснила она в комментарии РИАМО.Перед окунанием в прорубь необходимо разогреть организм, а также позаботиться о теплой обуви и одежде, чтобы согреться после купания.Купание не должно продолжаться более минуты. После окунания в прорубь важно хорошо вытереться, надеть сухую одежду, выпить горячий чай.На территории Подмосковья оборудует 231 место для крещенских купаний. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи, однако людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний

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