Врач Соломатина назвала 7 десертов, рекомендованных для снижения сахара, диетолог Пономарева рекомендует темный шоколад

Издание life.ru сообщает, что врач Елена Соломатина решила назвать 7 десертов, рекомендованных для диабетиков.Гражданам перечислили полезные сладости для замены "пищевого мусора". Правильные десерты, как отметила диетолог Соломатина, помогут регулировать уровень сахара в крови организма.Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что привычные сладости можно заменить этими 7 десертами. Во-первых, это фрукты. во-вторых, - ягоды, в-третьих - орех. В топ-7 вошли также сухофрукты, тёмный шоколад, зефир и пастила.Организму поможет, например, какао с финиками.Врач-диетолог Василиса Пономарева согласилось с перечисленными варианты, но особенно выделила орехи и темный шоколад.Темный шоколад — это любой шоколад, который содержит не менее 50% сухих веществ какао, какао-масла и сахара. В отличие от молочного шоколада, темный шоколад не производится из молока."Какао, используемое для изготовления темного шоколада, богато флаванолами. Отдельные исследования показали, что темный шоколад может защитить от заболеваний сердца и кровеносных сосудов (сердечно-сосудистой системы). Темный шоколад, по-видимому, обладает противовоспалительным действием, а также свойствами, которые помогают предотвратить образование тромбов и снизить кровяное давление", - говорит Пономарева.Уменьшите риск развития диабетаСчитается, что флаванолы в какао повышают чувствительность к инсулину, что в долгосрочной перспективе может снизить риск развития диабета.Пониженное кровяное давлениеОдно обзорное исследование показало, что употребление темного шоколада помогает снизить кровяное давление, хотя и в небольших количествах. Другие исследования показали, что он улучшает гибкость и функционирование кровеносных сосудов и, возможно, предотвращает атеросклероз — жесткость артерий, вызванную накоплением бляшек и жиров.Улучшить зрениеОдно небольшое исследование показало, что у людей, которые ели темный шоколад, через 2 часа улучшилось зрение по сравнению с людьми, которые вместо этого ели молочный шоколад.Орехи связаны с множеством преимуществ для здоровья."Наряду с «хорошими» жирами, которые могут снизить уровень ЛПНП или «плохого» холестерина и триглицеридов , многие орехи также содержат полезные для сердца жирные кислоты омега-3 и витамин Е, которые могут помочь предотвратить образование бляшек в артериях".

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