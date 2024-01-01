Нарколог Ковтун назвал нетипичное опьянение одним из ранних признаков алкоголизма

Нарколог Александр Ковтун перечислил несколько признаков того, что употребление алкоголя начало принимать форму зависимости.По словам нарколога, развитие алкогольной зависимости или алкоголизма является достаточно долгим процессом – не сразу становится понятно, что выпивка становится для человека чем-то более значимым, чем просто способ провести время в компании. Тем не менее, заметить признаки алкоголизма возможно.«Хотя на начальной стадии зависимость определить сложно, есть несколько маркеров, которые указывают на наличие проблемы», - заявил Александр Ковтун в интервью а «Радио 1».Появление толерантности к спиртному. Человеку, который раньше не пил, употреблять алкоголь большими дозами практически невозможно – его вкус и действие скорее вызывают отторжение. Но если опыт выпивки увеличивается, возникает привыкание или толерантность, при которой опьянение наступает уже при более значительном объеме принятого алкоголя.Нетипичное опьянение. Нарколог Ковтун назвал нетипичные формы опьянения одним из ранних признаков алкоголизма. Что имеется в виду: после выпитого возникает не подъем настроения, а плаксивость, агрессия или депрессия.Тяга к выпивке. Еще один показатель зависимости от алкоголя. Человек начинает думать о возможности выпить в течение дня, объясняет необходимость приема алкоголя разными доводами, ищет любую возможность для выпивки.Похмельный синдром – признак второй стадии алкоголизма. Медик предупредил: человек, который не является алкоголиком, испытывает тяжелые ощущения, вызывающие отвращение даже при мысли о спиртном. При алкоголизме новая порция спиртного становится «лекарством» от неприятного состояния.

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