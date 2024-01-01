Ученые РФ разработали уникальный метод лечения от ожирения

Медики Саратовского госмедуниверситета сообщили о новом подходе в лечении ожирения, основанном на использовании электромагнитных воздействий на головной мозг. Исследование, проведенное на мальчиках в возрасте 10-14 лет с ожирением, выявило метаболические нарушения, такие как высокие уровни холестерина и инсулина, а также повышенное давление.Ученые обратили внимание на изменения в гормональном фоне у детей с ожирением, обнаружив снижение уровней тестостерона и эндорфина, но повышение кисспептина и лептина. Эти изменения сопровождались задержкой полового развития у 30% мальчиков.Для борьбы с почти постоянным чувством голода, которое стало, по сути, зависимостью, ученые решили применить электромагнитное воздействие на головной мозг. Используется тандем транскраниальной магнитотерапии и транскраниальной электростимуляции, считающейся абсолютно безопасной. Пациентам надевается шлем, напоминающий тот, который используется для обычной электроэнцефалограммы, но в данном случае, на мозг воздействуют магнитные и электромагнитные поля.Учёные подчеркивают, что этот метод направлен на коррекцию дисбаланса нейромедиаторов центральной нервной системы, ответственных за ощущение голода и аппетит. Первые результаты обещают эффективное воздействие на чувство голода, предоставляя новый инновационный подход в лечении ожирения

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