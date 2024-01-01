В состав условно-патогенной микрофлоры человека входит большое количество микроорганизмов, которые постоянно присутствуют на коже или слизистых оболочках. Если иммунитет ослабевает, они атакуют организм, запускают воспалительный процесс и хронические болезни, подтачивают здоровье изнутри.Распространенный грибок candida входит в состав условно-патогенной микрофлоры, сохраняет активность на слизистых оболочках кишечника и половых органов. Он становится причиной кандидоза у женщин, баланопостита у мужчин, провоцирует молочницу у маленьких детей. Зная характерные признаки кандиды в организме, можно правильно проводить профилактику и избежать осложнений.Основные признаки заражения кандидойВ повседневной жизни сложно избежать контакта с патогенным грибком. Он легко передается через предметы быта и личной гигиены, постельное и нательное белье, при кормлении малыша грудью или интимной близости. Длительное время кандида остается незамеченной, провоцируя падение иммунитета, проблемы с кожей, пищеварительной системой воспаления мочеполовых органов.Определить наличие грибка помогают характерные признаки кандиды в организме:Частые вспышки микоза стопы или ногтевой пластины, развитие ороговения на пятке.Нарушение пищеварения, которое сопровождается запорами, диареей, болью в животе, дискомфортом и вздутием.Обострение дерматита, экземы, появление на коже сыпи или покраснения.Постоянное ощущение усталости, сонливость и раздражительность.Развитие невроза или депрессивного состояния.Перепады настроения.Снижение работоспособности и внимания, ухудшение памяти.Воспаление органов мочеполовой системы, хронический цистит, молочница, зуд половых органов.Частое обострение аллергии или появление сезонного поллиноза.Ухудшение состояния при артрите, псориазе, язвенном колите.Одним из признаков кандиды в организме является сильное пристрастие к сладостям, сахару, углеводных продуктам (хлеб, сдоба, выпечка). Незаметно увеличивается вес, появляется ожирение и сопутствующие болезни.Кандиде требуется сахар и глюкоза для питания и размножения. Поэтому после обнаружения грибка рекомендуется низкоуглеводная диета с большим количеством овощей. Важно исключить сладкие и мучные блюда, десерты, фаст-фуд, газированные напитки и алкоголь.На время лечения лучше отказаться от сладких фруктов, выпечки, картофеля, которые дают организму много глюкозы. Не получая питания, грибок перестает делиться, постепенно исчезает, уменьшаются воспалительные процессы и болезненные симптомы.

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