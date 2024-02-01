Елена Малышева: водка может быть полезна при отравлении метиловым спиртом

Доктор Елена Малышева: этиловый спирт в основе водки обладает некоторыми терапевтическими свойствами.Телеведущая и врач рассказала, обладает ли водка какими-то полезными свойствами.«Если говорить про пользу водки с медицинской точки зрения, то польза у нее есть», - заявила Елена Малышева.Она отметила, что основу алкогольного напитка составляет этиловый спирт, и как его источник водка может быть полезна при отравлении метиловым спиртом. Последний схож с этиловым, однако при попадании в организм распадается на компоненты, которые вызывают сильное отравление с тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода.Этиловый спирт – это антагонист метилового спирта и может быть «противоядием», подчеркнула эксперт«Этиловый спирт часто используют для лечения отравления метиловым спиртом в случае употребления контрафактного алкоголя – это официальное его использование», - поделилась профессор Малышева.Врач добавила, что в истории медицины (относительно недавней) были периоды, когда в отсутствие высокотехнологичных лекарств этиловый спирт применялся для других лечебных целей. В частности, использовался для терапии легочного отека и даже для снижения уровня сахара в крови.Что касается способности водки согревать организм, Малышева констатировала: это миф, согреться на морозе она не поможет. В условиях холода поверхностные кровеносные сосуды сужаются, и кровь поступает к сердцу и мозгу для предотвращения их охлаждения и стресса. Выпитая водка вызывает расширение поверхностных сосудов, что может вызвать кратковременный эффект тепла. Но это тепло на поверхности тела быстро отдается во внешнюю среду, и вскоре происходит замерзание.Также Малышева прокомментировала способность водки дезинфицировать.«Водка 40% может не взять те бактерии, которые вы желаете убить. Эффектом явной дезинфекции обладают лишь спирты 60, а лучше 90%», - проинформировала медик.

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