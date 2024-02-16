Врач Волкова рассказала без какой пищи возникает постоянная усталость
По словам специалиста, постоянная усталость – это серьезный повод для похода к врачу. В таком случае нужно присмотреться к себе и оценить свой рацион питания, потому что есть риск недостаточного потребления углеводов.
Кроме того, вполне вероятно, что нарушена функция надпочечников, а также наблюдается дефицит кортизола. Второй случай особенно актуален для тех, кого усталость «накрывает» прямо с утра.
«Другая причина — дефицит железа, анемии. Сдаем общий анализ крови, ферритин», — объяснила специалист.
Нередко случается и так, что синдром хронической усталости может быть вызван вирусными заболеваниями. В таком случае недуг будет сопровождаться незначительным повышением температуры, увеличением лимфоузлов и болью в мышцах.
Врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум расширила список причин усталости, которые вызваны заболеваниями или дефицитами питательных веществ.
"Усталость может быть вызвана различными физическими, эмоциональными и психологическими факторами".
Некоторые из основных причин усталости включают:
Недостаток сна
Недостаток качественного сна может быть одной из основных причин усталости.
"Регулярное недостаточное количество сна или нарушения его качества могут привести к чувству усталости и сниженной работоспособности".
Стресс и эмоциональные переживания
Сильные эмоциональные переживания, повседневный стресс, тревога или депрессия могут сказываться на уровне энергии и вызывать усталость.
Физическая перегрузка
Избыточные физические нагрузки без достаточного отдыха могут вызвать усталость и истощение организма.
Недостаток физической активности
Парадоксально, недостаток физической активности также может привести к усталости. Регулярная физическая активность способствует улучшению физической выносливости и общего состояния организма.
Плохое питание
Нерегулярное питание, дефицит некоторых витаминов и минералов, а также чрезмерное употребление кofeина или сахара могут влиять на уровень энергии.
Медицинские состояния
Различные медицинские проблемы, такие как анемия, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и другие, могут также вызывать усталость.
Нарушения силового баланса
Например, нерегулируемый стресс или длительные периоды перегруженности могут привести к нарушению баланса между потребностью в энергии и ее получением.
"Если усталость становится постоянной или сопровождается другими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики и выяснения причин", - советует Андреева.
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