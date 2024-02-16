Врач Волкова рассказала без какой пищи возникает постоянная усталость

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По словам специалиста, постоянная усталость – это серьезный повод для похода к врачу. В таком случае нужно присмотреться к себе и оценить свой рацион питания, потому что есть риск недостаточного потребления углеводов.

Кроме того, вполне вероятно, что нарушена функция надпочечников, а также наблюдается дефицит кортизола. Второй случай особенно актуален для тех, кого усталость «накрывает» прямо с утра.

«Другая причина — дефицит железа, анемии. Сдаем общий анализ крови, ферритин», — объяснила специалист.

Нередко случается и так, что синдром хронической усталости может быть вызван вирусными заболеваниями. В таком случае недуг будет сопровождаться незначительным повышением температуры, увеличением лимфоузлов и болью в мышцах.

Врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум расширила список причин усталости, которые вызваны заболеваниями или дефицитами питательных веществ.

"Усталость может быть вызвана различными физическими, эмоциональными и психологическими факторами".


Некоторые из основных причин усталости включают:

Недостаток сна

Недостаток качественного сна может быть одной из основных причин усталости.

"Регулярное недостаточное количество сна или нарушения его качества могут привести к чувству усталости и сниженной работоспособности".

Стресс и эмоциональные переживания

Сильные эмоциональные переживания, повседневный стресс, тревога или депрессия могут сказываться на уровне энергии и вызывать усталость.

Физическая перегрузка

Избыточные физические нагрузки без достаточного отдыха могут вызвать усталость и истощение организма.

Недостаток физической активности

Парадоксально, недостаток физической активности также может привести к усталости. Регулярная физическая активность способствует улучшению физической выносливости и общего состояния организма.

Плохое питание

Нерегулярное питание, дефицит некоторых витаминов и минералов, а также чрезмерное употребление кofeина или сахара могут влиять на уровень энергии.

Медицинские состояния

Различные медицинские проблемы, такие как анемия, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и другие, могут также вызывать усталость.

Нарушения силового баланса

Например, нерегулируемый стресс или длительные периоды перегруженности могут привести к нарушению баланса между потребностью в энергии и ее получением.

"Если усталость становится постоянной или сопровождается другими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики и выяснения причин", - советует Андреева.

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