Четыре состояния, на которые может указывать боль в груди
Межреберная невралгия
В данном случае человек испытывает сильную боль в области ребер, грудины или верхней части живота. Она проявляется внезапно и может усиливаться при выполнении самых разных действий, будь то занятия спортом или непроизвольное вздрагивание при чихании. По словам врача, отличие стенокардии от невралгии состоит в том, что при для первой характерна боль за грудиной и присутствие характерного давящего ощущения. При невралгии же боль резкая, колющая и, как правило, отдает в левую сторону.
Межпозвоночная грыжа
Это заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся дегенеративными изменениями межпозвоночного диска, в том числе его смещением. От степени запущенности грыжи, соответственно, зависит сила болевых ощущений. Как отметил невролог, заболеванию зачастую сопутствуют слабость, головокружение, проблемы со сном и сосудами.
Остеохондроз
Еще одно заболевание опорно-двигательного аппарата, в результате которого истончаются кости и хрящи суставов. Распространенное явление среди спортсменов, людей с лишним весом и искривлением позвоночника. Пациентов с остеохондрозом обычно беспокоят болевые ощущения, которые можно принять за патологии соседних органов, подчеркивает врач.
Воспаление мягких и нервных окончаний в спине
Для того, чтобы отличить боль в мышцах спины от инфаркта, для которого также характерен дискомфорт в этой области, можно измерить давление, отмечает Сергей Длин. Помимо этого, стоит обратить внимание на цвет кожного покрова: при инфаркте кожа резко бледнеет.
Каким бы ни было заболевание, симптомы которого похожи на боль в сердце, его стоит лечить, резюмировал невролог.
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