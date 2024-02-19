Физическая активность уменьшает интенсивность боли

Физическая активность – эффективное немедикаментозное средство для уменьшения разных видов боли.Новое исследование было посвящено людям, имеющим в анамнезе диагноз рак. Они часто испытывают болевые ощущения, и задачей учёных было выяснить – может ли физическая активность уменьшить интенсивность боли. Оказалось, что и у людей, перенесших рак, и у здоровых людей физическая активность облегчала болевой синдром.Международная группа учёных проанализировала информацию, касающуюся 51 439 взрослых, не имеющих рака в анамнезе, и 10 651 взрослого с онкологическим диагнозом. Участникам требовалось оценить свою боль в среднем – от 0 (отсутствие боли) до 10 (самая сильная боль). Кроме этого, участников расспросили об их физической активности, – сообщает MedicaiXpress.Анализ результатов показал, что у людей, имеющих в анамнезе диагноз рак, а также у людей без этого диагноза, значительная физическая активность была связана с меньшей интенсивностью боли. Степень ассоциации в обеих группах была одинаковой. Учёные полагают, что физические упражнения могут уменьшать боль, связанную с раком, также, как и при других типах боли.Среди участников, имеющих в анамнезе диагноз рак, те, кто превышал рекомендации по физической активности, на 16% реже сообщали о боли от умеренной до сильной, в сравнении с теми, кто не соблюдал рекомендации.Американские эксперты рекомендуют от 2 часов 30 минут до 5 часов умеренной физической активности в неделю, или от 1 часа 15 минут до 2 часов 30 минут интенсивной аэробной физической нагрузки в неделю.

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