Эксперты назвали 5 худших завтраков для людей с диабетом

Специалисты назвали пять продуктов для завтрака, которые являются «худшим» выбором для людей, страдающих сахарным диабетом.Хлопья. Они перегружены углеводами и обязательно вызовут резкий скачок сахара в крови.Фруктовый йогурт. Он, как и хлопья, мгновенно повышает уровень сахара в крови. Лучше выбирать греческий йогурт и добавить в него свежие фрукты.Вафли, блины и французские тосты. Эти популярные продукты сами по себе богаты углеводами, но нередко люди сдабривают их сиропом, мёдом или другими сладостями.Смузи. Смеси из овощей и фруктов полезны, но многие люди добавляют в напиток много фруктов, не осознавая, что банан или апельсин вызовут значительный скачок уровня сахара в крови.Соки. Ещё один продукт завтрака — фруктовые соки — это просто чистый сахар.Они удаляют все питательные вещества, и всё, что у вас остаётся, — это простой сахар.

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