Диетолог Стародубцева: отказ от быстрых углеводов помогает избавиться от отеков

Диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева: избыток быстрых углеводов в организме способствует отечности.Диетолог Стародубцева констатировала в интервью РИАМО:«Чтобы избавиться от отеков, следует выявить причину, по которой они возникают».Одной из таких причин специалист назвала нехватку чистой воды. По словам Стародубцевой, когда организму недостает воды, он начинает задерживать жидкость, что провоцирует отечность. Воду следует употреблять из расчета 30 мл на килограмм веса.Кроме того, следует с осторожностью употреблять кофеин в виде кофе и чая, активизирующих процессы выведения из организма жидкости, а также копченые, сильно соленые или острые продукты. Все они являются провокаторами отеков.Отказ от быстрых углеводов тоже помогает избавиться от отеков, поделилась эксперт.«Исключите быстрые углеводы: сахар, выпечку, сладости, а также сильно переработанные крахмалистые продукты: белый рис и кукурузные хлопья. Это поможет избавиться от отеков, а также наладить работу ЖКТ», – объяснила Лилия Стародубцева.Дополнительно нутрициолог сообщила, что у некоторых людей отеки могут свидетельствовать о повышенной чувствительности организма к лактозе и казеину – компонентам молочных продуктов. Поэтому при появлении отечности имеет смысл отказаться на время от них и проверить результат.Также к отекам может вести застой лимфы, который возникает в тех случаях, когда человек слишком мало двигается. Ежедневные разминки и упражнения – хорошее средство от их появления.При постоянных отеках необходимо обращаться к врачу.

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