Малышева раскрыла три продукта для счастья
Курица и индейка богаты триптофаном, из него хорошо делается серотонин. А отруби помогают кишечнику и нашей микробиоте вырабатывать серотонин, — заявил Продеус.
Кроме этого, на уровень серотонина в организме человека влияют физические нагрузки. Врач-офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что простые аэробные упражнения оказывают стимулирующее воздействие на серотониновую активность как на центральном (мозг), так и на периферическом (кровь) уровнях у молодых и пожилых людей.
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