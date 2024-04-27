Малышева раскрыла три продукта для счастья

Курица, индейка и кукурузные отруби являются продуктами для счастья, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.Иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что мясо птицы богато триптофаном, который является предшественником серотонина — главного гормона счастья. Как подчеркнули эксперты передачи, до 95% серотонина вырабатывается в кишечнике.Курица и индейка богаты триптофаном, из него хорошо делается серотонин. А отруби помогают кишечнику и нашей микробиоте вырабатывать серотонин, — заявил Продеус.Кроме этого, на уровень серотонина в организме человека влияют физические нагрузки. Врач-офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что простые аэробные упражнения оказывают стимулирующее воздействие на серотониновую активность как на центральном (мозг), так и на периферическом (кровь) уровнях у молодых и пожилых людей.

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