Врач Панкова назвала симптомы весеннего авитаминоза, эндокринолог Гуреева перечислила продукты

Эксперты предупреждают: недостаток витаминов — серьезная проблема, которая может возникнуть при несбалансированном рационе и нарушении работы ЖКТ.Об этом сообщила лектор Российского общества «Знание», диетолог и нутрициолог Екатерина ПанковаСезонный дефицит витаминов D, C и B12 особенно актуален весной и летом. Специалист советует обращать внимание на симптомы авитаминоза и рекомендует проводить анализы, учитывая индивидуальные потребности организма.При недостатке витаминов могут возникнуть различные проблемы: усталость, слабость, проблемы с кожей, выпадение волос и другие. Диетолог подчеркивает, что важно поддерживать разнообразное питание, регулярно сдавать анализы и следить за правильным сном.Специалисты рекомендуют обращаться к врачу для выявления причин симптомов и осторожно подходить к выбору витаминных добавок.Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум, какие продукты должны быть в рационе зимой."Весной важно уделять внимание питанию, чтобы избежать авитаминоза и поддерживать здоровье. Весной на прилавках появляется большое разнообразие фруктов и овощей. Употребление свежих фруктов и овощей обеспечит организм витаминами С и А, а также антиоксидантами. Включите в рацион цитрусовые (апельсины, мандарины), клубнику, землянику, свежие огурцы, помидоры, морковь, зеленый лук и листовые зеленые", - говорит Гуреева.Вот еще некоторые продукты, которые стоит включить в свой рацион:РыбаВесной важно включать в рацион морскую рыбу, такую как лосось, сардины и треска. Они являются источником витамина D, который помогает усваивать кальций и поддерживать здоровье костей.ЯйцаЯйца богаты витамином D и витамином В12, которые важны для поддержания здоровья костей и нервной системы. Они также содержат витамин А, который необходим для здоровья кожи и зрения.Орехи и семенаМиндаль, фундук, кедровые орехи, семена подсолнечника и тыквы содержат витамин Е, магний и другие питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье сердца, кожи и иммунной системы.Зеленый чайЗеленый чай богат антиоксидантами, такими как катехины, которые помогают защищать организм от вредных свободных радикалов и поддерживают здоровье.Продукты, богатые железомЧернослив, бобы, горох, красное мясо и печень содержат железо, которое необходимо для производства красных кровяных клеток и поддержания здоровья иммунной системы."Включение этих продуктов в рацион поможет обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, поддержать иммунитет и сохранить здоровье весной", - говорит Гуреева.

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