Annals of Neurology: дрожь в руках связана с повышенным риском деменции

Согласно опубликованной на портале Annals of Neurology информации, ученые выяснили, что эссенциальный тремор, который характеризуется непроизвольным трясением конечностей, может быть связан с увеличенным риском развития деменции. Деменция - это состояние, при котором возникает потеря когнитивных функций, таких как память, внимание и ориентация.В рамках исследования, 222 пациента находились под наблюдением в течение пяти лет. Таким образом, данное исследование стало наиболее продолжительным из тех, которые были проведены в области изучения когнитивных нарушений и деменции у людей с эссенциальным тремором.Проведенные исследования показали, что примерно 3,9% пациентов с эссенциальным тремором каждый год стали испытывать легкие нарушения когнитивных функций. У 12,2% из них эти нарушения прогрессировали и привели к развитию деменции. В конце исследования, легкие когнитивные нарушения были обнаружены у 26,6% пациентов, а деменция - у 18,5%.Эти результаты подчеркивают насущную важность регулярного контроля состояния когнитивных функций у пациентов с эссенциальным тремором. Раннее обнаружение проблемы может привести к быстрому началу лечения и замедлить прогрессирование деменции. Это имеет особенно большое значение для данной группы пациентов, так как они более подвержены потере самостоятельности и мобильности при развитии деменции, в сравнении с другими людьми.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки