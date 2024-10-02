Названы главные анализы и процедуры для оценки здоровья сердца

Проверить здоровье сердца помогут ЭКГ, МРТ, сцинтиграфии миокарда, а также анализ крови — общий и на уровень глюкозы, рассказала кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина. По ее словам, также стоит сделать эхокардиографию, холтер-ЭКГ и УЗИ брахиоцефальных артерий.Основные методы контроля работы сердца: общие анализы крови, СОЭ и мочи, анализ на общий холестерин, глюкозу, креатинин и мочевину, уровень калия и натрия в крови, показатели ТТГ, уровень печеночных трансаминаз в крови — АЛТ, АСТ. Стоит сделать ЭКГ, ЭХО-КГ, холтер-ЭКГ, СМАД, УЗИ брахиоцефальных артерий, — заявила Фадюхина.Врач отметила, что при необходимости медики назначают дополнительные исследования. Специалист подчеркнула, что полный спектр процедур определяет только лечащий врач во время приема.УЗИ брюшного отдела аорты, артерий нижних конечностей, УЗИ почек с оценкой кровотока в них и УЗИ надпочечников, тесты с физической или медикаментозной нагрузкой — тредмил-тест или стресс-ЭХО-КГ, МСКТ коронарных артерий или коронарография. Также можно сделать МРТ сердца, которое чаще всего проводится с применением контрастного вещества гадолиния, — подытожила Фадюхина.Ранее кардиолог Илкин Гасанов сообщил, что гипертония может привести к атеросклерозу, инфаркту миокарда и инсульту. По его словам, повышенное артериальное давление способно стать причиной ишемической болезни сердца, энцефалопатии и сердечной недостаточности.

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