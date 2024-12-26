В США одобрили лекарство от храпа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Zepbound для лечения обструктивного апноэ сна (OSA), вариацией которого является и храп.Это первое лекарство, специально предназначенное для борьбы с этим состоянием, которое сопровождается остановками дыхания во время сна.Zepbound, созданный компанией Eli Lilly, относится к классу агонистов рецепторов GLP-1, таких как Ozempic. Препарат рекомендован для пациентов с ожирением и применяется вместе с диетой и физической активностью.Клинические испытания показали, что Zepbound значительно снижает количество остановок дыхания у пациентов.У тех, кто не использовал аппараты CPAP, препарат сократил число событий на 25 в час, в то время как у пациентов на плацебо — всего на 5. Также участники отметили снижение массы тела в среднем на 18–20%.Стоимость лечения может превышать $1000 в месяц без страховки, однако Eli Lilly предлагает программы поддержки для снижения расходов.

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