Женская проблема: что вызывает боль в тканях молочной железы

Когда речь идет о такой боли в груди, ее следует отличать от боли, поражающей грудную клетку.Неприятные ощущения в тканях молочной железы – распространенная женская проблема. Такая боль может возникать у женщины в разные периоды жизни как под влиянием гормональных изменений, так и по гормонально независимым причинам. О том, что может вызывать ее, поговорили с акушером-гинекологом Елизаветой Комаровой.«Наиболее распространенной причиной боли в молочных железах у женщин являются колебания гормонального баланса, прежде всего гормонов эстрогена и прогестерона . Если говорить о дискомфорте, не связанном напрямую с уровнем гормонов, то его причиной бывают воспаление или механическое воздействием. Но и он обычно усиливаются под воздействием гормонов».Когда боль в тканях молочной железы является гормонально зависимойБоль, связанная с циклом. Она является одним из классических симптомов предменструального синдрома (ПМС). Женщины с таким синдромом регулярно испытывают боль и чувство напряжения в молочных железах перед менструацией, что в основном вызывается задержкой жидкости в их тканях. Все прекращается, когда начинается менопауза.Отсутствие овуляции. Боли в груди в этом случае вызываются повышенной выработкой эстрогена и недостатком гормона желтого тела, который обычно вырабатывается после овуляции.Беременность. Болезненность груди во время беременности является результатом подготовки молочных желез к выработке грудного молока. Между пятой и восьмой неделями беременности грудь беременной женщины становится больше и тяжелее, при этом может ощущаться боль и напряжение.Грудное вскармливание: У кормящих женщин причиной сильной боли в груди может стать воспаление тканей молочной железы. Помимо механических причин возникновению боли и воспаления способствуют гормональные изменения.Менопауза. Болевые ощущения в груди часто встречается у женщин, переживающих менопаузу, из-за происходящих изменений гормонального фона.Мастопатия. У женщин детородного возраста могут происходить доброкачественные изменения в состоянии молочных желез – при этом могут возникать «узлы» и кисты (обычно они хорошо прощупываются). Примерно за неделю до менструации такие уплотнения увеличиваются и становятся очень болезненными.«Мастопатия у женщин бывает обусловлена гормональным дисбалансом, который возникает из-за избытка эстрогена и одновременного недостатка прогестерона. Возникающие в ее случае доброкачественные образования имеют минимальную тенденцию к злокачественному перерождению».Когда боль в груди у женщин не связана с гормонамиОдной из самых распространенных причин такой боли является неправильно подобранная одежда и бюстгальтер. Молочные железы могут подвергаться раздражению грубыми тканями или давлению из-за слишком обтягивающей одежды, слишком тесного бюстгальтера (также грудь может болеть, когда бюстгальтер не обеспечивает ей нужной поддержки).Что еще может вызывать болезненные ощущения:Боль в мышцах и плохая осанка. Перегрузка грудных мышц и напряжение в области груди из-за плохой осанки, (особенно сгорбленного положения сидя), могут отдавать в грудную клетку и вызывать дискомфорт в молочных железах.Кисты. У многих женщин в возрасте от 30 до 50 лет и в период наступления менопаузы в груди появляется доброкачественная киста. Кисты представляют собой заполненные жидкостью полости, и нередко в молочных железах одновременно возникает несколько кист. Когда давят на окружающие ткани или оттесняют их в сторону, возникает болезненность.Доброкачественные опухоли мягких тканей. Они могут быть разных видов:Жировые опухоли (липомы);Опухоли соединительной ткани (фибромы);Кисты сальных желез (атеромы).Боль в груди возникает, если такие образования располагаются вблизи нервов. В остальном такие опухоли обычно безболезненны.Воспаление молочных желез (мастит). Воспалительный процесс может ограничиваться одной областью или поражать всю ткань молочных желез. Возникают отек, покраснение, ощущение нагрева, боль. В тяжелых случаях бактериальная инфекция может вызвать гнойное воспаление и образование абсцессов. Инфекции молочной железы у кормящих женщин часто вызываются застоем молока и бактериальными инфекциями.Расширение молочных протоков (эктазия протоков). Чаще всего эта проблема является результатом инфекций молочной железы. Боль в груди возникает независимо от цикла и ощущается непосредственно в области соска. Расширение молочных протоков чаще всего встречается у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.Пролактинома. Эта опухоль возникает, когда в женском организме выделяется повышенное количество гормона пролактина. Основными симптомами избытка пролактина являются отсутствие менструаций, выделения из груди, не связанные с грудным вскармливанием, а также боли.Рак молочной железы. Злокачественные опухоли молочной железы обычно безболезненны, особенно на ранних стадиях заболевания. В зависимости от того, где именно развивается рак молочной железы, в исключительных случаях боль в груди может быть одним из первых симптомов.Когда обращаться к врачу? Необходимо провести обследование, когда возникает постоянная или повторяющаяся боль в груди (особенно если она сопровождается уплотнением тканей молочных желез, опухолями или выделениями из сосков). Это касается и боли в груди, которая не проходит сама по себе после менструации.

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