JAMA Internal Medicine: замена сливочного масла растительным снижает риск смерти

Употребление растительных масел вместо сливочного масла приносит значительную пользу для здоровья и может существенно снизить риск преждевременной смерти, тем самым существенно увеличивая продолжительность жизни.Новое исследование с участием экспертов из Копенгагенского университета в Дании изучило связь между потреблением сливочного масла и растительных масел и риском общей смертности и смертности по конкретным причинам. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.Исследование было основано на данных о питании более 220 000 человек, которых опрашивали об их рационе каждые четыре года в течение 30 лет. Анализ данных позволил исследователям оценить потребление сливочного и растительного масла участниками.Масло включало смеси масла и маргарина, намазываемое масло, добавляемое в пищу и хлеб, а также масло, используемое для выпечки и жарки. Потребление растительных масел оценивалось на основе сообщений об их использовании при жарке, тушении, выпечке и в качестве заправки для салатов.Сливочное и растительное масло различаются в первую очередь содержащимися в них жирными кислотами. Команда ученых поясняет, что в сливочном масле содержится большое количество насыщенных жирных кислот, тогда как в растительных маслах преобладают ненасыщенные жирные кислоты.Случаи смерти определялись на основе Национального индекса смертности и других источников, а причины смерти умерших участников определялись с использованием свидетельств о смерти и медицинских карт.Результаты исследования показывают, что у людей, потреблявших наибольшее количество масла, риск преждевременной смерти был на 15 процентов выше по сравнению с людьми в группе с наименьшим потреблением масла.Напротив, у людей, потреблявших наибольшее количество растительных масел, риск преждевременной смерти был на 16 процентов ниже, чем у людей, потреблявших наименьшее количество растительных масел, сообщает группа исследователей.Кроме того, исследователи поясняют, что был проведен так называемый анализ замещения, чтобы определить, как замена сливочного масла растительными маслами повлияет на здоровье. Было доказано, что замена десяти граммов сливочного масла в день эквивалентным количеством калорий растительного масла может снизить риск преждевременной смерти на 17 процентов.Исследователи заявили, что были удивлены сильным влиянием замены сливочного масла растительными маслами на риск преждевременной смерти.По словам автора исследования Дэниела Вана, даже умеренные изменения в рационе, которые немного сокращают потребление сливочного масла и вместо этого способствуют потреблению растительных масел, могут принести значительную пользу для здоровья.«Людям следует учитывать, что простое изменение рациона питания — замена сливочного масла соевым или оливковым маслом — может привести к значительным долгосрочным преимуществам для здоровья», — добавляет он.А переход на растительные масла не только снижает риск преждевременной смерти, но и позволяет использовать широкий спектр различных масел, каждое из которых способствует улучшению определенных аспектов вашего здоровья.«Например, оливковое масло особенно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, подсолнечное масло и масло виноградных косточек содержат относительно высокий уровень витамина Е, который действует как антиоксидант, защищая клетки, а кокосовое масло содержит много среднецепочечных жирных кислот, которые могут быстрее использоваться организмом и, таким образом, обеспечивать быструю энергию», — подчеркивает специалист по долголетию и основатель NewZapiens Кароль Домагальски в краткой статье о результатах текущего исследования.

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