Физическая активность в среднем возрасте снижает риск болезни Альцгеймера

Увеличение физической активности в возрасте от 45 до 65 лет может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера, в то время как бездеятельность может быть пагубной для здоровья мозга. Это главный вывод статьи, опубликованной в Alzheimer's & Dementia, в которой подчеркивается необходимость поощрения физической активности среди людей среднего возраста.Исследование является результатом сотрудничества Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) и Центра исследований мозга Barcelona?eta (BBRC), исследовательского центра Фонда Паскуаля Марагалла.По оценкам, 13% случаев болезни Альцгеймера во всем мире можно отнести к физической неактивности. Фактически, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю или от 75 до 150 минут интенсивной активности в неделю.Хотя обширные исследования показали, что физические упражнения снижают риск болезни Альцгеймера за счет улучшения сердечно-сосудистого и психического здоровья, недавние исследования показывают, что физическая активность может оказывать непосредственное влияние на развитие патологии мозга, связанной с этим заболеванием.В исследовании, проведенном Эйдером Аренаса-Уркихо из ISGlobal, приняли участие 337 участников из продольной когорты ALFA+, входящей в исследование ALFA (ALzheimer's и FAmilies) в BBRC.«Мы провели четырехлетнее наблюдение за жителями Каталонии среднего возраста с семейным анамнезом болезни Альцгеймера», — объясняет соавтор исследования Мюге Акынджи из ISGlobal и BBRC. «Мы использовали опросники по физической активности для оценки изменений активности за четырехлетний период, а также нейровизуализационные тесты для анализа влияния упражнений на структуру и функции мозга».Участники были классифицированы как приверженные (соответствующие рекомендациям ВОЗ), не приверженные (выполняющие объем физической активности ниже рекомендуемого) и ведущие малоподвижный образ жизни (выполняющие ноль минут физической активности в неделю).Бета-амилоид (A?) — это белок, который может нарушать нейронную связь при накоплении в мозге и считается первым патологическим событием при болезни Альцгеймера.Участники, которые увеличили свою физическую активность до рекомендуемых ВОЗ уровней, показали меньшее накопление бета-амилоида, чем те, кто оставался малоподвижным или уменьшил свою физическую активность. Более того, этот эффект, по-видимому, был дозозависимым: чем больше увеличивалась активность, тем больше снижалось амилоидное бремя.Участники, ведущие малоподвижный образ жизни, также показали большую толщину коры в областях мозга, связанных с болезнью Альцгеймера. Толщина коры в медиальной височной области имеет решающее значение для памяти, поэтому ее истончение или атрофия (потеря объема) является ранним признаком нейродегенерации.«Даже у тех, кто занимался физической активностью меньше, чем рекомендуется, толщина коры головного мозга была больше, чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, что говорит о том, что любое количество упражнений, каким бы минимальным оно ни было, приносит пользу здоровью», — объясняет Мюге Акынджи.Исследовательская группа рассмотрела как увеличение физической активности, так и соблюдение рекомендаций ВОЗ. Они отметили, что преимущества физической активности, по-видимому, связаны с увеличением активности с течением времени, а не с достижением определенного порога активности.«Эти результаты подтверждают важность поощрения физической активности в среднем возрасте как стратегии общественного здравоохранения по профилактике болезни Альцгеймера», — подчеркивает ведущий автор исследования Эйдер Аренаса-Уркихо из ISGlobal. «Вмешательства, направленные на повышение физической активности, могут сыграть ключевую роль в снижении заболеваемости в будущем».

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