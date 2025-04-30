Названы три обязательных продукта для здорового завтрака
Как отметила Мартин, на завтрак необходимо употреблять фрукты.
«Они содержат клетчатку, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и регулировать усвоение сахара. Также это отличный источник витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Фрукты помогают сбалансировать обмен веществ и улучшить работу кишечника», ? пояснила специалистка.
Кроме того, диетолог посоветовала есть на завтрак цельнозерновые продукты, поскольку они имеют низкий гликемический индекс, заряжают энергией и помогают контролировать аппетит. Дополнительно включить в утреннее меню стоит молочные продукты. Если их сочетать с цельнозерновыми хлопьями и фруктами, то получится питательный и сытный завтрак, заключила Мартин.
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