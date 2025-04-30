Названы три обязательных продукта для здорового завтрака

Диетолог Паула Мартин заявила, что здоровый завтрак должен обязательно включать три продукта.

Как отметила Мартин, на завтрак необходимо употреблять фрукты.

«Они содержат клетчатку, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и регулировать усвоение сахара. Также это отличный источник витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Фрукты помогают сбалансировать обмен веществ и улучшить работу кишечника», ? пояснила специалистка.

Кроме того, диетолог посоветовала есть на завтрак цельнозерновые продукты, поскольку они имеют низкий гликемический индекс, заряжают энергией и помогают контролировать аппетит. Дополнительно включить в утреннее меню стоит молочные продукты. Если их сочетать с цельнозерновыми хлопьями и фруктами, то получится питательный и сытный завтрак, заключила Мартин.

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