Цитрусовый щит: 3 рецепта с лимоном, от которых невозможно отказаться

Лимон — яркий, ароматный цитрус, давно завоевавший популярность не только как ингредиент кулинарных шедевров, но и как источник витаминов и полезных веществ. В чем его особенная польза и какие рецепты с этим фруктом вам придутся по душе, объясняет эксперт.Лимон — яркий желтый представитель цитрусовых, который славится своим кислым вкусом и универсален в использовании: им заправляют салаты, добавляют в воду для поддержки иммунитета, улучшения пищеварения, применяют в косметологии.Давайте разберемся, что будет, если употреблять лимон каждый день, и чем он вообще полезен и может навредить. Бонус — три полезных и вкусных рецепта.Польза лимонаВ первую очередь лимон славится содержанием витамина С (40 мг/100 г при суточной потребности человека 90 мг), а это значит, что он отлично помогает поддерживать иммунную систему в период простудных заболеваний, активизирует защитный функции организма и помогает сопротивляться вирусам. Также благодаря содержанию витамина С лимон полезен для сердечно-сосудистой системы, способствует сохранению эластичности сосудистой стенки.Лимонная кислота — еще одно ценное вещество в составе лимона, причем этот цитрус — один из лидеров по его содержанию. Благодаря кислоте лимон можно отнести к антиоксидантам, он помогает противостоять окислительному стрессу, которому подвержен человек из-за экологии, неправильного питания, стресса, вредных привычек. Лимонная кислота, содержащаяся в соке лимона, помогает избавляться от вредных веществ, которые мешают нормальному функционированию организма.Помогает пищеварениюСтоит отметить, что лимонная кислота улучшает пищеварение, так как воздействует на отделы желудка, способствует повышению тонуса, выработке желудочного сока. Если у вас нет проблем с желудком, добавьте к своим привычкам употребление по утрам стакана теплой воды с добавлением дольки лимона или 2-3 капель лимонного сока. Это позволит вам взбодриться, пробудить свой организм после сна, запустить пищеварительные процессы и подготовиться к завтраку.Лимонная кислота — важная составляющая в процессе выработке энергии в клетке — цикле Кребса. Это конечный процесс превращения глюкозы, жиров и аминокислот путем окисления в энергию. Таким образом, употребление лимона помогает улучшить метаболизм и повысить выработку энергии в клетках.В лимоне ценность имеет не только сок, но и мякоть — источник пищевых волокон (клетчатки), полезных для корректной работы кишечника, и, конечно, сама кожура. Кожура и цедра лимона — источники витаминов В1, В5, В6, калия, кальция, кремния, магния, меди, витамина А.Эфирные маслаИз цедры лимона производят эфирное масло путем холодного отжима. Такой продукт тоже имеет благотворное влияние на организм человека.Помогает восстановить психоэмоциональное состояние, повышает настроение и стрессоустойчивость, снижает чувство тревоги.Масло, как и сам плод, обладает антимикробными и противовирусными свойствами, поэтому используется при лечении герпеса, гриппа, простудных заболеваний.Действенное косметическое средство, которое активно применяют в качестве добавки к уходовым средствам для лица и тела.Полезные компоненты лимона помогают выравнивать цвет лица, так как содержащиеся кислоты работают как легкий пилинг. Витамин С борется с признаками старения, с проявлением купероза, укрепляет стенку сосудов, способствует уменьшению высыпаний на лице. Лимонное масло имеет сильную антиоксидантную активность, поэтому оно помогает клеткам и тканям кожи противостоять повреждениям, вызванным свободными радикалами. Масло лимона используется для массажа: оно обладает омолаживающим эффектом и помогает бороться с проявлением целлюлита на теле.Когда от фрукта надо отказатьсяКак бы ни был полезен лимон, есть ситуации, когда нужно соблюдать осторожность при его употреблении. Лимон имеет высокое содержание кислот в своем составе, поэтому его употребление не рекомендуется людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Излишнее потребление может вызвать изжогу, обострение язвенной болезни, гастрита и других неприятных симптомов.Стоматологи предупреждают об агрессивном воздействии лимонного сока на эмаль зубов: лимонная кислота может спровоцировать появление эрозии. По этой причине рекомендуется прополоскать рот после употребления лимона, а воду с лимоном употреблять через трубочку, чтобы снизить негативное последствие.Нередко на цитрусовые возникает аллергическая реакция, и лимон не исключение. При непереносимости могут появиться неприятные или болевые симптомы в животе, на коже — покраснение, зуд, крапивница. Также возможен дискомфорт в ротовой полости: жжение, покалывание на губах.С осторожностьюС осторожностью стоит отнестись к вопросу употребления лимона и лимонного сока людям при проблемах с почками, мочекаменной болезни, так как, с одной стороны, врачи рекомендуют употреблять воду с лимоном для улучшения гидратации и предотвращения образования камней, а с другой — есть предостережения о побочных эффектах. Самое лучшее решение — проконсультироваться со специалистом.Стоит упомянуть, что лимонная кислота из лимонного сока способна взаимодействовать с некоторыми видами лекарственных препаратов. Это нужно обязательно обговорить с лечащим врачом.Рекомендуем летом отказаться от сладких лимонадов из магазинов в пользу домашнего освежающего лимонада, а в холодное время года и в период простуд заваривать имбирный чай с лимоном и куркумой.Лимонад1 литр чистой воды1/2 лимона (нарезать тонкими пластиками)Несколько кружков огурца1-1,5 ч. л. подсластителя (эритрит, сироп топинамбура)Горсть листьев мятыПриготовлениеКружочки лимона слегка подавите ложкой или мадлером (маленькая толкушка бармена) для выделения сока.Переложите лимон, огурец и подсластитель в графин, залейте водой и перемешайте. Листья мяты возьмите в ладони и пару раз прихлопните — так активнее пойдет аромат. Добавьте листья в графин и дайте лимонаду настояться минут 10-15.Рекомендуется употреблять комнатной температуры или слегка охлажденным. Слишком холодные или ледяные напитки спазмируют наш желудочно-кишечный тракт, и это препятствует качественной гидратации и усвоению полезных веществ.Имбирный чай с лимоном и куркумой1/3 лимона (нарезать полукольцами)1 ст. л. ягод клюквы или брусникиКусочек имбиря, примерно 1-1,5 см.1/3 ч. л. молотой куркумыПодсластитель по вкусу или 1/2 ч. л. меда700 мл горячей водыПриготовлениеОчистите имбирь от кожицы и нарежьте соломкой.В чайник выложите ягоды и лимон, разомните мадлером. Добавьте имбирь, куркуму и залейте горячей водой. Дайте настояться и перемешаться ароматам, когда чуть остынет, положите мед, чтоб он не потерял свои полезные свойства.Чай поможет поддержать иммунную систему, пополнить запасы витаминов, расслабиться и снять воспаление.Зеленый салатЛимонный сок и цедра лимона будут отличным дополнением к заправке из зеленого салата.Упаковка зелени салатнойОгурецРедисСыр фетаПриготовлениеВыложите в салатник зелень. Нарежьте овощи круглыми пластинками, кубиками сыр и сверху выложите на зелень.Смешайте в соуснике 2 ст. л. оливкового масла первого отжима, 0,5 ч. л. зернистой горчицы, 1 ч. л. сока лимона, соль, свежемолотый перец. Полейте заправкой салат и натрите сверху цедру лимона.Лимонный сок выступает усилителем вкуса в заправке и позволяет снизить количество соли в салате.

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