Грецкие орехи на завтрак повышают мозговую активность во второй половине дня

Недавнее исследование показало, что употребление грецких орехов на завтрак улучшает производительность когнитивных задач. Однако преимущества проявляются только через шесть часов. Таким образом, употребление горсти грецких орехов утром может улучшить остроту ума позже в течение дня.В ходе исследования участники съедали завтрак из 50 граммов измельченных грецких орехов, йогурта и мюсли одним утром. В другой день они съедали завтрак с тем же количеством калорий, но вместо грецких орехов они ели масло в йогурте и хлопьях.Через два, четыре и шесть часов после завтрака участники проходили тестирование на память, умственные способности и настроение. Также оценивалась кислотность мозга и проводились анализы крови. В тестах на умственные функции, включавших концентрацию и принятие решений, группа, которая ела грецкие орехи, превзошла группу, которая ела контрольный завтрак. Но в тестах на запоминание слов и память группа, евшая грецкие орехи, показала худшие результаты через два часа после еды по сравнению с контрольной группой. Эта закономерность изменилась на противоположную через шесть часов, когда те, кто ел грецкие орехи, показали гораздо лучшее воспроизведение памяти.Исследователи обнаружили, что люди в целом показали лучшие результаты по различным показателям мозговой функции в течение шести часов после завтрака, включавшего грецкие орехи. «Это исследование помогает укрепить аргументы в пользу грецких орехов как пищи для мозга», — заявила соавтор исследования Клэр Уильямс из Университета Рединга. «Горсть грецких орехов на завтрак может дать молодым людям умственное преимущество, когда им нужно будет проявить себя на высшем уровне».Исследователи обнаружили, что у людей наблюдалось более быстрое время реакции на задачи, требующие планирования и многозадачности, называемые задачами исполнительных функций, после того, как они ели грецкие орехи. «Мы также зафиксировали более быстрое время реакции на задачи, связанные с вниманием, которое было очевидно во все моменты времени в течение дня», — говорит соавтор исследования Адриан Уайт из Университета Винчестера.Сканирование мозга показало более сильную активность в областях мозга, отвечающих за внимание и память, у тех, кто ел грецкие орехи. Анализы крови показали, что у этой группы также был более высокий уровень глюкозы, что, по словам исследователей, благоприятно для работы мозга.Недостатком исследования является то, что те, кто ел грецкие орехи, выразили больше негативных чувств, возможно, потому что им не понравился вкус завтрака. Но в целом, полезные свойства грецких орехов для мозга подтвердили предыдущие исследования, которые показали, что жирные кислоты омега-3, белковые соединения и растительные соединения, обнаруженные в грецких орехах, поддерживают когнитивное здоровье.

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