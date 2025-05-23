Нарколог подсказал способ распознать белую горячку
По словам Халитова, при белой горячке люди могут теряться в пространстве, путаться в воспоминаниях и во времени, их настроение может резко меняться от сильной тревоги до агрессии. Могут проявляться галлюцинации, причем не только визуальные, но и слуховые, а также тремор, потливость, тахикардия и повышение артериального давления, перечислил врач.
Доктор отметил, что чем больше и дольше человек пьет алкоголь, тем выше вероятность развития белой горячки. Более подвержены этому состоянию люди с заболеваниями печени, сердечно-сосудистой системы и других хронических заболеваний, а также пожилые люди и те, кто испытывает стресс.
Халитов подчеркнул, что лечение белой горячки требует госпитализации. Он подчеркнул, что после такого состояния в долгосрочной перспективе могут появиться проблемы с памятью и вниманием, а регулярно возникающий делирий может привести к алкогольной деменции.
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