Нарколог подсказал способ распознать белую горячку

Алкогольный делирий, или белая горячка, может представлять смертельную опасность, предупредил психиатр-нарколог Ильдар Халитов.По словам Халитова, при белой горячке люди могут теряться в пространстве, путаться в воспоминаниях и во времени, их настроение может резко меняться от сильной тревоги до агрессии. Могут проявляться галлюцинации, причем не только визуальные, но и слуховые, а также тремор, потливость, тахикардия и повышение артериального давления, перечислил врач.Доктор отметил, что чем больше и дольше человек пьет алкоголь, тем выше вероятность развития белой горячки. Более подвержены этому состоянию люди с заболеваниями печени, сердечно-сосудистой системы и других хронических заболеваний, а также пожилые люди и те, кто испытывает стресс.Халитов подчеркнул, что лечение белой горячки требует госпитализации. Он подчеркнул, что после такого состояния в долгосрочной перспективе могут появиться проблемы с памятью и вниманием, а регулярно возникающий делирий может привести к алкогольной деменции.

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