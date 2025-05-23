Ученые из США назвали орех, влияющий на риск развития рака кишечника

Грецкие орехи могут оказывать значительное положительное воздействие на здоровье кишечника, включая снижение риска развития опухолей. К такому выводу пришли ученые из Университета Коннектикута, проведя исследование под руководством доктора Дэниела В. Розенберга.В рамках эксперимента было обследовано 39 добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет. Все участники находились в группе повышенного риска развития рака толстой кишки. Перед началом исследования они прошли полное медицинское обследование, включая колоноскопию, что позволило специалистам оценить текущее состояние их кишечника. Важно отметить, что среди критериев отбора были такие ограничения, как отсутствие в анамнезе онкологических заболеваний, тяжёлых болезней желудочно-кишечного тракта, гепатита и ВИЧ-инфекции, а также отсутствие приема антибиотиков в течение 30 дней до начала участия в эксперименте.Учёные сосредоточились на изучении микробиома толстой кишки, анализируя изменения в составе кишечной микрофлоры, показатели крови, воспалительные маркеры и другие биологические параметры. Особое внимание было уделено соединению под названием уролитин А — веществу, образующемуся в результате переработки эллагитанинов микрофлорой кишечника. Эллагитанины представляют собой тип полифенолов, содержащихся, в частности, в грецких орехах. Хотя эти вещества не усваиваются организмом напрямую, они проходят ферментацию в кишечнике, после чего трансформируются в уролитины.Выяснилось, что уролитин А обладает выраженными противовоспалительными свойствами и способен снижать уровень воспалительных маркеров, ассоциированных с риском онкологических процессов в кишечнике. Участники исследования, регулярно употреблявшие грецкие орехи, показали повышение уровня уролитина А в организме и одновременное снижение воспаления. Это наблюдение особенно важно для людей с лишним весом, так как ожирение само по себе повышает вероятность возникновения опухолей.Кроме того, употребление грецких орехов было связано с ростом уровня пептида YY — гормона, который не только регулирует аппетит, но и обладает способностью тормозить рост злокачественных клеток. Также исследование показало снижение содержания белка виментина в тканях полипов толстой кишки у тех, кто включал грецкие орехи в свой рацион. Виментин участвует в процессе малигнизации клеток, то есть их превращения в злокачественные.По словам доктора Розенберга, добавление грецких орехов в повседневный рацион может стать эффективной профилактической мерой. При этом он подчёркивает, что употребление орехов должно быть умеренным — достаточно одной горсти в день, желательно вместе с продуктами, содержащими клетчатку. В то же время, специалисты напоминают: речь идёт исключительно о профилактике. При наличии уже диагностированного онкологического заболевания необходима квалифицированная медицинская помощь. Также важно учитывать возможные аллергические реакции на грецкие орехи и не превышать рекомендуемую дозировку, чтобы избежать проблем с пищеварением.

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