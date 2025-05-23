Окрошка — польза или вред? Мнение диетолога
Диетолог напомнила, что при приготовлении окрошки в первую очередь следует определиться с ее ингредиентами, исключив продукты, которые плохо усваиваются пищеварительной системой и порой просто вредны.
«Я никому не советую делать окрошку на газированных напитках, даже на квасе. Человек, который к себе относится с уважением и следит за своим здоровьем, скорее квас сделает в домашних условиях для того, чтобы и себя, и членов своей семьи накормить полезным продуктом в составе с пробиотиками», – объяснила Королева.
По словам специалиста, покупную колбасу в окрошке лучше заменить на отварное мясо, а богатый крахмалом картофель использовать лишь в минимальных количествах или совсем исключить. Только тогда традиционное русское угощение станет низкокалорийным, полезным и не причинит здоровью вреда.
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