Окрошка — польза или вред? Мнение диетолога

Не за горами теплое лето - на столах многих россиян появится традиционная окрошка. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала , как сделать этот холодный суп не только вкусным, но и полезным для организма.Диетолог напомнила, что при приготовлении окрошки в первую очередь следует определиться с ее ингредиентами, исключив продукты, которые плохо усваиваются пищеварительной системой и порой просто вредны.«Я никому не советую делать окрошку на газированных напитках, даже на квасе. Человек, который к себе относится с уважением и следит за своим здоровьем, скорее квас сделает в домашних условиях для того, чтобы и себя, и членов своей семьи накормить полезным продуктом в составе с пробиотиками», – объяснила Королева.По словам специалиста, покупную колбасу в окрошке лучше заменить на отварное мясо, а богатый крахмалом картофель использовать лишь в минимальных количествах или совсем исключить. Только тогда традиционное русское угощение станет низкокалорийным, полезным и не причинит здоровью вреда.

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