Названо неожиданное вредное свойство популярной приправы

От нее стоит воздержаться.Американские ученые выяснили, что куркума, которая используется для изготовления приправы карри и является лекарственным растением, может содержать свинец, обладающий нейротоксичным действием.Исследователи Стэнфордского университета изучили возможные причины попадания тяжелого металла в кровь жителей Бангладеш по соотношению изотопов свинца. Как оказалось, самым вероятным источником является куркума, к котоой при переработке добавляют хромат свинца для придания ярко-желтой окраски. Эта практика продолжается с 1980-х годов, когда корни куркумы практически обесцветились в результате наводнений.Свинец увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых и приводит к нарушениям развития центральной нервной системы у детей. Около 90% детей с повышенным уровнем тяжелого металла в крови живет в странах с низким уровнем дохода. По оценкам ООН, когнитивные нарушения приводят к экономическим потерям почти в триллион долларов.