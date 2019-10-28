Ученые нашли предотвращающий рак и старение белок

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GDF11 помогает имитировать действие диет, эффективных для предотвращения болезней сердца и онкологии.Белок GDF11 помогает бороться со старением и может предотвращать онкологические заболевания. К такому выводу пришли французские ученые из Института Пастера.Исследователи провели ряд экспериментов на мышах. Выяснилось, что инъекции белка старым грызунам восстанавливали кровеносные сосуды в мозге и усиливали нейрогенез.Кроме того, ученые доказали, что GDF11 помогает имитировать действие диет, эффективных для предотвращения болезней сердца и онкологических заболеваний.По словам ученых, эти данные обнадеживают и поддерживают идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических недугов, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания.