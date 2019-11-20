Названо эффективное натуральное средство при артрозе

Имбирь спасет от боли в суставах.Кость состоит из костной ткани, костного мозга, суставных хрящей, кровеносных сосудов и нервов. Важную роль в формировании костной системы человеческого организма играет рациональное питание. Недостаток витаминов может привести к деформациям костей.Дефицит солей кальция и фосфора обусловливает повышенную ломкость костей и их искривление. Недостаток кальция в пище покрывается за счет его поступления в организм из костей и может привести к серьезным нарушениям в костной системе. Заболевания костной системы разнообразны и многочисленны. Нарушение местного кровообращения в суставах и позвонках провоцирует артроз и остеохондроз.Народные целители отмечают, что укрепить здоровье костной системы можно с помощью простого метода – используя корень имбиря.Так, в первую очередь полезно включать в свой ежедневный рацион не менее 60 г свежего имбиря (будь то чай, сок, маринованный имбирь).Рецепт 1При болях в костях и суставах можно приготовить компресс из свежего имбиря и прикладывать на воспаленный участок, тепло укутав. Легкое жжение не опасно для кожи.Рецепт 2При болях можно также растирать суставы и позвоночник имбирным маслом. Приготовить имбирное масло можно в домашних условиях: натертый корень свежего имбиря залить растительным маслом и дать настояться несколько недель в темном месте.Рецепт 3При больных суставах 20 г сухих измельченных корней шиповника (собранных осенью) поместить в эмалированную посуду, залить стаканом (20 мл) кипятка, накрыть крышкой и нагревать на водяной бане 30 минут, изредка помешивая. Охладить при комнатной температуре в течение 15 минут, процедить, отжать сырье, долить отвар кипяченой водой до 200 мл, перелить в стеклянную посуду с пробкой. Хранить не более 2 суток. Принимать по 1/2—1/3 стакана, заедая имбирным медом, 2–3 раза в день до выздоровления.Рецепт 4Для снятия болей в суставах применяется следующее средство. Ржаную муку заварить кипятком и смешать с вареным картофелем 1:1 (сделать однородную массу). Больное место смазывать имбирным маслом и хорошо помассировать. Из массы сделать тонкую лепешку по размеру закрывающую все больное место. Кожу смазать еще раз имбирным маслом и приложить лепешку. Тепло укрыть, держать сколько возможно. Процедуры лучше делать перед сном.Рецепт 5При болях в суставах 3 лимона с кожицей и 150 г очищенного чеснока провернуть через мясорубку, залить на сутки 0,5 л холодной имбирной воды, процедить, отжать сырье, перелить в стеклянную посуду с плотной пробкой. Пить каждое утро до завтрака по 50 г.Рецепт 6Можно использовать настой цветков белой акации. Цветки должны быть только что сорванными. 100 г цветков белой акации и 100 мл имбирной настойки поместить в стеклянную бутылку с плотной пробкой, настаивать в темном месте 8 дней. Затем процедить, отжать сырье, перелить в стеклянную бутылку, плотно закрыть. Хранить в темном месте. Полученной настойкой обильно смачивать и растирать больные места. При отложении солей, радикулите, ревматизме, параличе рук и ног.Рецепт 7Стакан свежеприготовленной кашицы картофеля смешать с натертым корнем имбиря размером с фалангу пальца, положить на плотную ткань и приложить как компресс на больной сустав. Сверху обернуть пергаментной бумагой, потом теплым шерстяным материалом и оставить на 2 часа. Процедуру можно делать ежедневно.Рецепт 8При больных суставах стакан измельченных внутренних перегородок плодов грецких орехов залить 0,5 л настойки имбиря, настоять в темном месте 3 недели, периодически встряхивая содержимое, процедить. Принимать по чайной ложке 2–3 раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения один месяц. Перерыв 2–3 недели.Рецепт 9При болях в суставах полезен следующий сбор: трилистник водяной —10 г, (вахта трехлистная, трифоль) —10 г, тысячелистник—10 г, подорожник – 10 г, полынь горькая – 10 г. Этот сбор сложить в эмалированную посуду, залить его 800 мл (4 стакана) крутого кипятка, нагреть на водяной бане 15 минут, затем остудить при комнатной температуре в течение 1 часа, процедить, отжать сырье, перелить в стеклянную посуду с пробкой. Хранить в прохладном месте не более 2 суток. Принимать в теплом виде по 0,5 стакана 3–4 раза в день перед едой, заедая имбирным медом.Рецепт 100,5 кг чеснока провернуть через мясорубку, дать отстояться в узкой закрытой посуде 15–20 минут, 300 г нижнего слоя чеснока смешать с 6 лимонами, измельченными в кашицу с кожурой, но без косточек. Залить смесь 1 л холодной имбирной воды, настоять в плотно закрытой посуде в темном прохладном месте 1 сутки, периодически встряхивая содержимое, процедить, остаток отжать. Пить ежедневно при болях в суставах по 50 г. Хранить в холодном месте.Рецепт 11Кашицу свежего чеснока с имбирем (соотношение 3/1) прикладывать на 3–4 часа к «шпоре», укрепив бинтом или лейкопластырем. Процедура эта ежедневная, до полного устранения боли; при жжении компресс снимать.Рецепт 12Все растение сельдерея с корнем промыть, провернуть через мясорубку, отжать сок. Принимать при остеохондрозе, «шипах» по 2 ст. л. 3 раза в день до еды. Из отжимок делать компресс, предварительно смазав больное место имбирным маслом. Накладывают отжимки, затем плотную ткань и утепляют шерстяным материалом. Держать, сколько можно вытерпеть.