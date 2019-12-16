Бесплатные и дешевые средства для укрепления иммунитета

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Медики назвали необычные способы укрепления иммунитета.Если не тратится на бесполезные иммунностимуляторы, а запрограммировать свой организм на здоровье.Средства программирования давно известны: рациональное питание, физические нагрузки, здоровый режим труда и отдыха, позитивное мышление.Для вас перечень недорогих, но тем не менее, весьма эффективных средствах укрепления иммунитета.1. ГолоданиеПериодические отказы от еды пару дней в году показаны для укрепления иммунной системы здоровых людей среднего возраста, пожилых людей, и даже пациентов, подвергающихся химиотерапии.Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, голодающая иммунная система снижает количество здоровых белых кровяных телец, которые отвечают за борьбу инфекцией.Однако, с поступлением питательных веществ количество «защитников» становится больше прежнего.2. МузыкаПомимо благотворного влияния на иммунную систему музыка также уменьшает боль и снимает стресс.У любителей музыки вырабатывается большое количество клеток-убийц, которые уничтожают чужеродных врагов — патогенных микробов, вирусов и даже раковые клетки.3. СексЗа две недели активной половой жизни на 30 % увеличивается выработка имунноглобулина — белка, противостоящего вирусам и бактериям.Но даже если Вы просто валяетесь с любимым человеком на диване, обнимаетесь и смеетесь, количество защитных Т-клеток иммунитета все равно растет.4. АстрагалЭто растение используется в традиционной китайской медицине на протяжении веков для поддержания иммунной системы.Оно доступно в качестве пищевой добавки, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, утверждают исследователи Университета штата Мэриленд.5. Прогулка в лесуЯпонское исследование показало, после того, как люди смотрели на лесные пейзажи в течение 20 минут, уровень гормона стресса кортизола оказался ниже на 13,4% по сравнению с теми, кто находился в городских условиях.«Лесотерапия» стимулирует иммунитет, снижая уровень кортизола, который, как известно, ослабляет защитные силы человека.6. Кокосовое маслоКокосовое масло содержит, в основном, средние жирные кислоты (MCFA), которые способствуют улучшению обмена веществ и укрепляют иммунную систему.7. БаняАвстралийские исследователи обнаружили, что люди, посещающие баню два раза в неделю, в два раза реже болеют простудными заболеваниями по сравнению с остальными.8. Зеленый чайАнтиоксиданты, входящие в состав зеленого чая, борются со свободными радикалами, которые ослабляют иммунную систему.Они также снижают артериальное давление и поддерживают работу сердца.9. ПоцелуиИсследование Нью-Йоркского университета показало, что при поцелуе люди обмениваются микроорганизмами. А это очень хорошо тренирует иммунную систему, особенно у женщин во время беременности и родов.10. Вино и черникаСоединение ресвератрол, содержащийся в вине, чернике и красном винограде, в сочетании с противогрибковым веществом pterostilbene, который также находится в винограде и чернике, обладает массой полезных свойств.Этот лечебный коктейль в сочетании с витамином В создает в иммунной системе сильную линию обороны. Таковы результаты исследования Университета штата Орегон.11. ОбществоОкружающие тебя люди помогают быстрее исцелиться, показало исследование, опубликованное американской психологической Ассоциацией.Врачи нашли связь между хронической болезнью и одиночеством, предполагая, что социальная изоляция может увеличить стресс и замедлить реакции иммунной системы.Люди имели на 50% больше шансов выжить после тяжелой болезни, если имели прочные семейные и дружественные связи.12. Кислое молокоКоличество пробиотиков в кефире и кислом молоке в пять раз выше, чем в йогурте.Пробиотики также содержат йод, который помогает щитовидной железы регулировать работу иммунной системы.Исследование американской медицинской Ассоциации показало, что йогурт, между тем, снижает плохой холестерин на 47 %.