Названы алкогольные напитки, вызывающие наиболее сильное похмелье

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Важно не смешивать разные виды алкогольных напитков.Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски заявил, что легче всего опьянеть от хереса и портвейна.По словам ученого, эти напитки также вызывают наибольшее похмелье. Их отличает быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя – около 20 процентов.Сосабовски подчеркнул, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля обычно колеблется от пяти до 40 процентов.Также он причислил к списку опасных алкогольных напитков виски и другие крепкие напитки. Из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.По словам профессора, игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению — газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта.Сасобовски добавил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой, так как это якобы помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Однако он категорически не советует это делать, тем более если речь идет о 40-градусных напитках. Такой прием понижает процент этанола вдвое — как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению.Также доктор не советует запивать легкий алкоголь крепким. Если и пить крепкий алкоголь, то лучше водку.«Лучше пейте водку, чтобы чувствовать себя «чуть менее скверно» на следующее утро. Однако единственный способ не перепить — это не пить вообще«, – резюмировал Сосабовски.