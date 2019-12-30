Употребление этих продуктов может привести к слепоте

Эми Миллен, доктор философии и доцент кафедры эпидемиологии и гигиены окружающей среды в Университете штата Нью-Йорк в Баффало сообщила, что люди, регулярно употребляющие красное мясо, жирные молочные продукты, изделия из муки высшего сорта и жареное, подвергают себя риску развития слепоты в преклонном возрасте.

Шанс заболеть макулодистрофией сетчатки у них в три раза выше, чем у тех, в чей рацион эти продукты не входят. К таким выводам пришли специалисты из Университета штата Нью-Йорк в Буффало.

Макулодистрофия — это целый спектр заболеваний сетчатки, в хоте которых происходит дегенерация ее центральной области. Именно из-за макулодистрофии люди старше 55 лет чаще всего теряют зрение.

В ходе исследования ученые изучили изменения состояния здоровья 1300 человек преклонного возраста. Для этого участникам нужно было на протяжении почти двух десятков лет отчитываться о своем рационе питания в специальных анкетах. К концу исследования от макулодистрофии начали страдать 144 участника.

Проанализировав информацию из анкет, специалисты заключили, что риск развития возрастной макулодистрофии был в три раза выше у тех, кто придерживался так называемой «западной диеты», включающей большое количество жирной молочки и мяса.

«Благодаря нашей работе, мы получили доказательства того, что диета имеет значение [для здоровья глаз]. Мы хотим посоветовать людям, у которых была обнаруженная макулодистрофия на ранней стадии, ограничить потребление обработанного мяса, жареной пищи, рафинированного зерна и молочных продуктов с высоким содержанием жира, чтобы сохранить зрение на долгие годы», — заявила ведущий автор исследования.
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