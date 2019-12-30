Употребление этих продуктов может привести к слепоте

Эми Миллен, доктор философии и доцент кафедры эпидемиологии и гигиены окружающей среды в Университете штата Нью-Йорк в Баффало сообщила, что люди, регулярно употребляющие красное мясо, жирные молочные продукты, изделия из муки высшего сорта и жареное, подвергают себя риску развития слепоты в преклонном возрасте.Шанс заболеть макулодистрофией сетчатки у них в три раза выше, чем у тех, в чей рацион эти продукты не входят. К таким выводам пришли специалисты из Университета штата Нью-Йорк в Буффало.Макулодистрофия — это целый спектр заболеваний сетчатки, в хоте которых происходит дегенерация ее центральной области. Именно из-за макулодистрофии люди старше 55 лет чаще всего теряют зрение.В ходе исследования ученые изучили изменения состояния здоровья 1300 человек преклонного возраста. Для этого участникам нужно было на протяжении почти двух десятков лет отчитываться о своем рационе питания в специальных анкетах. К концу исследования от макулодистрофии начали страдать 144 участника.Проанализировав информацию из анкет, специалисты заключили, что риск развития возрастной макулодистрофии был в три раза выше у тех, кто придерживался так называемой «западной диеты», включающей большое количество жирной молочки и мяса.«Благодаря нашей работе, мы получили доказательства того, что диета имеет значение [для здоровья глаз]. Мы хотим посоветовать людям, у которых была обнаруженная макулодистрофия на ранней стадии, ограничить потребление обработанного мяса, жареной пищи, рафинированного зерна и молочных продуктов с высоким содержанием жира, чтобы сохранить зрение на долгие годы», — заявила ведущий автор исследования.