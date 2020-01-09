Названы напитки, улучшающие память

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Проблема с памятью беспокоит многих людей вне зависимости от возраста.Зарубежные специалисты представили вниманию 5 напитков, которые способствуют улучшению памяти. Одной из рекомендацией является выпивание кофе.Употребление кофе поможет в этой задаче, он не только улучшает память, что доказали многочисленные исследования, в списке преимуществ: влияние на скорость выполнения действий, улучшение внимательности, познавательных функций и настроения.Кофеин позволяет сконцентрироваться на мелочах, что в итоге способствует запоминанию. Не менее хороши ягодные морсы, так как мясистые плоды богаты антиоксидантами, помогающими сосредоточиться, что достигается через пять часов после еды. Они же улучшают кровоток, что связано со снижением риска болезни Альцгеймера.Мятный чай содержит много компонентов, которые уменьшают усталость и стресс, что по сути улучшает стимуляцию памяти. Ученым удалось доказать, употребление лимона или вдыхание его запаха способствует лучшей концентрации, влияя в положительном ключе на здоровье мозга с повышением его производительности.Аналогичным действием обладает напиток с долькой цитрусового и ложкой меда. Свекла содержит большое количество питательных веществ, помогающих крови и кислороду поступать в главный орган центральной нервной системы, поэтому сок из неё является ещё одним советом для улучшения памяти.