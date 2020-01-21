Как правильно лечить насморк

Забываем о масле и паре, а выбираем солевой раствор.Календарная весна давно вступила в свои права, а значит, пора надевать цветастые наряды, готовить рассаду и… закупать лекарства. Ведь ни для кого не секрет, что при неустойчивой погоде во время весеннего потепления шанс встретиться с вирусами увеличивается.ЖИДКИЕ МИФЫ. Самый распространенный спутник острых респираторных вирусных заболеваний и простуд — насморк (он же риносинусит). Он настолько часто докучает людям, что многие уже просто не замечают его, живут своей жизнью, ждут, пока «само рассосется», и часто пытаются побороть его самостоятельно.Считается, что эта докука хоть и противная, но не опасная, а значит, и идти к врачу не стоит, ведь с проблемой справиться просто: сделать ингаляцию погорячее, закапать в нос масляный раствор эвкалипта или сосудосуживающие капли. При этом, к сожалению, никто не понимает, что ни один из этих способов не помогает вылечить насморк. А нередко они еще и вредят. Поэтому при лечении риносинусита важно запомнить, чего делать нельзя.1. Ингаляция горячим паром. На этот метод «лечения» доктора накладывают категорический запрет. Представьте, что слизистая оболочка носа повреждена вирусом, и сверху на эти микроранки подается горячий пар. Что происходит? Он обжигает и еще сильнее повреждает слизистую, в результате чего она становится беззащитной к активизирующимся в этих условиях патогенным бактериям.2. Закапывание в нос масляных растворов. Слизистая оболочка носа покрыта особыми мерцательными клетками, реснички которых передвигают слизь, очищая и защищая слизистую оболочку. Любые масляные растворы парализуют движение ресничек, что препятствует выведению слизи, а значит, и способствует затяжному течению заболевания и развитию осложнений.3. Использование сосудосуживающих средств. Воспалительный отек — это защитный механизм, при котором расширяются сосуды и в очаг воспаления поступают защитные вещества и иммунные клетки. Поэтому сужать сосуды означает оказать организму медвежью услугу. К тому же сосудосуживающие капли быстро вызывают привыкание и приводят к эффекту рикошета, то есть после их отмены дыхание носом ухудшается. Такие препараты применяются, но не для лечения риносинусита, как принято считать, а для того, чтобы снять симптом — заложенность носа — и получить возможность спокойно жить.ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ. Однако кроме случаев «обычного» насморка (почти не нарушает общего состояния и проходит за 5—7 дней) бывает и так, что этот симптом сопровождается общим тяжелым состоянием, температурой выше 38,5?°С, ярко выраженными головными болями и болями в проекциях пазух (над бровями и по бокам носа). С таким набором к врачу надо обращаться срочно, ведь часто эти признаки говорят о присоединении бактериального воспаления. Также показанием к обращению за незамедлительной помощью будет и насморк, задержавшийся дольше чем на 7 дней.ЦВЕТНОЙ СИМПТОМ. Интересный факт: игнорируя все эти признаки ухудшающегося на фоне насморка состояния, многие начинают беспокоиться, только если продукт жизнедеятельности больного носа изменил цвет с прозрачного на зеленый. «Это начали размножаться бактерии, и в носу появился гной», — такой комментарий можно часто услышать от «знатоков». Однако указанный признак о начале развития бактериальной инфекции не говорит. На самом деле бактерии в носу присутствуют всегда (как в здравии, так и во время болезни), а изменение цвета связано с загустением слизи, затруднением ее выделения и, соответственно, продолжительным контактом с ферментами, выделяемыми иммунными клетками. Поэтому по одному лишь изменению цвета поставить диагноз невозможно.ПУТИ СПАСЕНИЯТакое уж у нас воспитание, что наши люди не любят беспокоить докторов по пустякам. И большинство людей появляется на пороге кабинета ЛОРа или терапевта, когда уже испробовали все, но ничего не помогло и стало хуже.ВРАЧ ЖДЕТ. Однако врачи в голос утверждают: с любой болезнью надо идти к специалисту. И не только за рецептом на таблетки, а в первую очередь за правильным диагнозом, грамотно назначенным лечением, а также больничным или справкой о непосещении школы либо детсада. Последние пункты немаловажны, ведь насморк заразен, и поэтому так важно ограничить контакты заболевшего с окружающим и пока еще здоровым миром.СОЛЬ В ПОМОЩЬ. Столкнувшись с насморком, надо действовать быстро. А начать следует с использования солевого раствора — неважно, купленного в аптеке или приготовленного самостоятельно (1 ч. л. соли на 1 л кипяченой воды комнатной температуры). Такой раствор очищает оболочку от вирусов, своих же разрушенных клеток и разжижает густую слизь. Однако промывать нос сильной струей нельзя: так можно смыть естественную защиту слизистой, а также помочь инфекции попасть в полость среднего уха и вызвать отит. Поэтому нос надо увлажнять и орошать каждые час-полтора, аккуратно закапывая раствор пипеткой или распыляя его. Также важно увлажнять воздух и проветривать помещение, перейти на легкое витаминизированное питание, употреблять много жидкости и избегать физических нагрузок.