Названы продукты для эффективной чистки печени

Для очистки печени можно использовать лекарственные препараты, фиточаи или продукты с детокс-свойствами.Экспертами был составлен список продуктов для гарантированной чистки печени, помогающие вывести из организма все накопившиеся в нем токсины.А печень является одним из самых уязвимых органов, который чаще всего страдает от загрязнения. При этом она несет на себе все негативные последствия стиля жизни современного человека.Самым простым и доступным способом провести детоксикацию печени – включить в рацион продукты, которые помогут возобновлению ее клеток и избавлению от опасных веществ. Есть целый ряд продуктов, которые обладают самым мощным очищающим эффектом.Теплая вода и лимонЕсли ежедневно употреблять теплую воды с соком лимона, можно отлично простимулировать и поддержать работу печени, которая выводит токсины и шлаки из организма.ЧеснокЭтот овощ является одним из самых лучших продуктов для очищения печени. Но важно помнить, что его не нужно есть слишком много. При проведении очищающей диеты для печени, стоит ограничиться одним зубчиком чеснока в каждое блюдо. При практике соколечения стоит добавлять в некоторые соки немножко чесночного сока. Важно знать, что чеснок улучшает работу ферментов печени, что способствует активному очищению ее ферменов. Рекомендуется приправлять измельченным чесноком салаты – они будут иметь прекрасный аромат и окажутся очень полезными для печени.АвокадоЭтот заморский фрукт богат витамином С и прекрасно помогает в деле очищения печени. Стоит знать, что витамин С способствует синтезу глутатиона – одного из самых лучших соединений для укрепления здоровья печени. Авокадо является идеальным продуктом для этого за счет содержания в нем многих ценных питательных веществ, которые в комплексе способствуют идеальному очищению печени.КинзаЭто просто чемпион среди продуктов, способствующих выведению из нашего организма тяжелых металлов. Химический компонент, входящий в состав кинзы, связывает эти металлы, высвобождая из клеток крови, органов и тканей. А затем естественным путем выводит их из организма. Именно поэтому рекомендуется добавлять кинзу в соки, коктейли, салаты, супы, вторые блюда.КуркумаКуркума очень полезна всем и жизненно необходима людям, у которых уже есть проблемы со здоровьем печени. В случае употребления куркумы система человека начинает работать слаженно как часы. Эту специю очень любит печень. Ее можно смело добавлять в тушеную чечевицу или другие вегетарианские блюда. Таким образом, можно достичь эффекта оздоровления и восстановления печени.